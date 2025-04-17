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  4. Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 09:01 |
1802
4

Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола

Рюдигер наступил на Майлза Льюиса-Скелли

17 апреля 2025, 09:01 |
1802
4
Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Лондонский «Арсенал» дважды победил мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и пробился в полуфинал турнира.

В Англии подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 3:0, а 16 апреля были лучше и во втором противостоянии (2:1). В полуфинале «канониры» сыграют против французского ПСЖ.

Болельщики «Арсенала» были разгневаны действиями защитника Антонио Рюдигера в одном из эпизодов матча. Футболист «Реала» наступил на живот 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли, чем вызвал критику в свою сторону.

Фанаты английского клуба уверены, что в этом моменте Рюдигер сделал так умышленно и должен был получить красную карточку.

ФОТО. Поступок Рюдигера, который разозлил фанатов Арсенала

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Антонио Рюдигер Майлз Льюис-Скелли
Николай Титюк Источник: Daily Express
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Комментарии 4
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Ivan Sergeev
100% червона
Посміявся з того як коментатори почали виправдовувати Рюдігера за цей вчинок
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+2
cooperchack
Та эти пи да расы мадридские не умеют проигрывать достойно. 
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+2
Муґунот Уух
не на живіт, а дещо нижче
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+1
🔱Avtoigor🔱
Шипами не позаздриш Майлзу
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0
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