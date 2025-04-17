Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Рюдигер наступил на Майлза Льюиса-Скелли
Лондонский «Арсенал» дважды победил мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и пробился в полуфинал турнира.
В Англии подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 3:0, а 16 апреля были лучше и во втором противостоянии (2:1). В полуфинале «канониры» сыграют против французского ПСЖ.
Болельщики «Арсенала» были разгневаны действиями защитника Антонио Рюдигера в одном из эпизодов матча. Футболист «Реала» наступил на живот 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли, чем вызвал критику в свою сторону.
Фанаты английского клуба уверены, что в этом моменте Рюдигер сделал так умышленно и должен был получить красную карточку.
ФОТО. Поступок Рюдигера, который разозлил фанатов Арсенала
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