Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола

Лондонский «Арсенал» дважды победил мадридский «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и пробился в полуфинал турнира.

В Англии подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 3:0, а 16 апреля были лучше и во втором противостоянии (2:1). В полуфинале «канониры» сыграют против французского ПСЖ.

Болельщики «Арсенала» были разгневаны действиями защитника Антонио Рюдигера в одном из эпизодов матча. Футболист «Реала» наступил на живот 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли, чем вызвал критику в свою сторону.

Фанаты английского клуба уверены, что в этом моменте Рюдигер сделал так умышленно и должен был получить красную карточку.

ФОТО. Поступок Рюдигера, который разозлил фанатов Арсенала