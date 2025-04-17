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  4. Твердохлеб пояснил, как воздушные тревоги повлияли на матч с Шахтером в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 08:52 |
268
0

Твердохлеб пояснил, как воздушные тревоги повлияли на матч с Шахтером в УПЛ

Егор раздосадован результатом игры против «горняков»

17 апреля 2025, 08:52 |
268
0
Твердохлеб пояснил, как воздушные тревоги повлияли на матч с Шахтером в УПЛ
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями от доигрывания матча против донецкого «Шахтера» (1:2), который в свое время был перенесен из-за воздушной тревоги.

«Не могу сказать, что настраиваться в эти дни было тяжело психологически, потому что мы не думали 228 дней именно об этой игре. Мы настраиваемся на каждую игру, и, к сожалению, когда перебивают эти тревоги перед матчем, неважно, сколько дней мы не играли, но это все равно сложно психологически. Но мы к этому готовы, как говорится.

«Очень доволен тем, что я смог отличиться. Была подача с левого фланга, и я, как обычно, закрываю дальнюю штангу. Потому и в этом моменте так получилось, что пошла передача, ждал уже мяч на дальней штанге – так и получилось. Ударил головой по воротам и забил гол», – сказал Твердохлеб.

На нашем сайте доступен обзор матча «Кривбасс» – «Шахтер», который длился 228 дней.

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Егор Твердохлеб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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