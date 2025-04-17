Твердохлеб пояснил, как воздушные тревоги повлияли на матч с Шахтером в УПЛ

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями от доигрывания матча против донецкого «Шахтера» (1:2), который в свое время был перенесен из-за воздушной тревоги.

«Не могу сказать, что настраиваться в эти дни было тяжело психологически, потому что мы не думали 228 дней именно об этой игре. Мы настраиваемся на каждую игру, и, к сожалению, когда перебивают эти тревоги перед матчем, неважно, сколько дней мы не играли, но это все равно сложно психологически. Но мы к этому готовы, как говорится.

«Очень доволен тем, что я смог отличиться. Была подача с левого фланга, и я, как обычно, закрываю дальнюю штангу. Потому и в этом моменте так получилось, что пошла передача, ждал уже мяч на дальней штанге – так и получилось. Ударил головой по воротам и забил гол», – сказал Твердохлеб.

На нашем сайте доступен обзор матча «Кривбасс» – «Шахтер», который длился 228 дней.