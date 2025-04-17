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WTA
17 апреля 2025, 08:55 |
372
0

Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/8 финала состоится 17 апреля и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву

17 апреля 2025, 08:55 |
372
0
Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Прогноз, анонс на матч WTA 250 в Руане
Коллаж Sport.ua

17 апреля свою встречу второго круга на турнире в Руане проведут Элина Свитолина (WTA 18) и Ангелина Калинина (WTA 65).

Старт игры запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины является первой сеяной и на этом турнире, поэтому от Элины большие ожидания. За нашу спортсменку вполне могут болеть трибуны, учитывая тот факт, что ее муж французский теннисист. Свитолина начала турнир с уверенной победы над швейцаркой Жиль Тайхман – 6:4, 6:2.

Спортсменка в текущем сезоне уже провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед. Теннисистка еще не заходила дальше четвертьфиналов на турнирах этого года, так что тут есть реальная возможность побороться за титул, учитывая не самый мощный состав участниц. Свитолина выглядит солидно в этом сезоне, без явных провалов, показывая хороший уровень игры.

WTA. Элина Свитолина

Ангелина Калинина

Явно не играет в свою силу Ангелина Калинина, спортсменка может показывать теннис хорошего уровня, но ей сильно не хватает стабильности. В этом сезоне теннисистка выиграла всего 8 матчей из 18, ее лучший результат – полуфинал в Брисбене. К этому турниру Калинина подошла на серии из четырех поражений. В первом круге Ангелина смогла уверенно обыграть японку Нао Хибино – 6:0, 6:4.

Упомянутая победа была важна в психологическом плане, однако, пройти свою именитую землячку будет сложно. Калининой важно сконцентрироваться на своей игре, так как когда у Ангелины не летит – вернуться и победить ей сложно.

WTA. Ангелина Калинина

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки пересекались трижды, пока счет 3:0 в пользу Свитолиной, два матча состоялось в прошлом году. Всегда Элина выигрывала в двух сетах, прежние игры прошли на харде, это будет первая игра на грунте.

Прогноз

Мы станем свидетелями украинского дерби. Из позитивного можно отметить тот факт, что одна наша теннисистка точно сыграет в четвертьфинале. На бумаге Свитолина фаворит, у нее ярче карьера, выше позиция в рейтинге, а также есть преимущество в очных встречах.

Стоит отметить, что Элина проводит стабильнее землячки этот сезон. Я думаю, в такой встрече может завязаться, поэтому считаю перспективной ставку на тотал больше 19,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
17.04.2025 -
18:30
Ангелина Калинина
Тотал менше 19.5 1.66 Сделать ставку
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Элина Свитолина – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Ангелина Калинина WTA Руан прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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