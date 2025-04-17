СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля

В четверг, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Айнтрахт – Тоттенхэм

2.45 – 3.87 – 2.87

22:00 Манчестер Юнайтед – Лион

1.79 – 4.16 – 4.63

22:00 Челси – Легия

1.27 – 6.40 – 10.60

ТЕННИС

18:30 Элина Свитолина – Ангелина Калинина

1.34 – 3.31

КИБЕРСПОРТ

14:00 9 Pandas – NaVi Junoir

2.02 – 1.74

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