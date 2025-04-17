СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 17 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Айнтрахт – Тоттенхэм
22:00 Манчестер Юнайтед – Лион
22:00 Челси – Легия
ТЕННИС
18:30 Элина Свитолина – Ангелина Калинина
КИБЕРСПОРТ
14:00 9 Pandas – NaVi Junoir
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