Гарри Кейн забил свой юбилейный гол в Лиге чемпионов
Сделал это нападающий «Баварии» в выездном матче против «Интера»
Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Баварией» была зафиксирована ничья 2:2.
В этом матче 31-летний английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн отличился голом в ворота Интера.
Этот гол для форварда стал юбилейным, 40-м в Лиге чемпионов.
Для этого Гарри Кейну понадобилось 56 матчей.
Англичанин стал третьим самым быстрым игроком в истории Лиги чемпионов, достигшим отметки в 40 забитых мячей.
Эрлинг Голанд забил свой 40-й гол в 35-м матче, а Рууд Ван Нистелрой – в 45-м.
Harry Kane has scored 40 goals in UCL. pic.twitter.com/oUCegGZmfI— StatMuse FC (@statmusefc) April 16, 2025
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