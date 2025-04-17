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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 17 апреля 2025, 02:24
53
0

Гарри Кейн забил свой юбилейный гол в Лиге чемпионов

Сделал это нападающий «Баварии» в выездном матче против «Интера»

17 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 17 апреля 2025, 02:24
53
0
Гарри Кейн забил свой юбилейный гол в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Баварией» была зафиксирована ничья 2:2.

В этом матче 31-летний английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн отличился голом в ворота Интера.

Этот гол для форварда стал юбилейным, 40-м в Лиге чемпионов.

Для этого Гарри Кейну понадобилось 56 матчей.

Англичанин стал третьим самым быстрым игроком в истории Лиги чемпионов, достигшим отметки в 40 забитых мячей.

Эрлинг Голанд забил свой 40-й гол в 35-м матче, а Рууд Ван Нистелрой – в 45-м.

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Даниил Кирияка Sport.ua
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