Гарри Кейн забил свой юбилейный гол в Лиге чемпионов

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Баварией» была зафиксирована ничья 2:2.

В этом матче 31-летний английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн отличился голом в ворота Интера.

Этот гол для форварда стал юбилейным, 40-м в Лиге чемпионов.

Для этого Гарри Кейну понадобилось 56 матчей.

Англичанин стал третьим самым быстрым игроком в истории Лиги чемпионов, достигшим отметки в 40 забитых мячей.

Эрлинг Голанд забил свой 40-й гол в 35-м матче, а Рууд Ван Нистелрой – в 45-м.