ВИДЕО. Футболиста Ман Сити затроллили близкие. Смеялись с его дриблинга
Жереми Доку было очень весело
Вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку поделился забавным видео в сторис Instagram.
Популярное футбольное медиа Livekickoff подписало эти кадры: «Жереми Доку даже дома не может избежать подшучиваний 😭».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На видео мама и сестра пародирует манеру дриблинга 22-летнего футболиста.
Футбольные фанаты отметили оборонительные навыки мамы игрока, заявив, что она могла бы усилить «Манчестер Сити» прямо сейчас.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года
Надежда Навроцкая раскрыла финансовую сторону перехода в «зенит»