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17 апреля 2025, 02:01 |
84
0

ВИДЕО. Футболиста Ман Сити затроллили близкие. Смеялись с его дриблинга

Жереми Доку было очень весело

17 апреля 2025, 02:01 |
84
0
ВИДЕО. Футболиста Ман Сити затроллили близкие. Смеялись с его дриблинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Жеремі Доку

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку поделился забавным видео в сторис Instagram.

Популярное футбольное медиа Livekickoff подписало эти кадры: «Жереми Доку даже дома не может избежать подшучиваний 😭».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На видео мама и сестра пародирует манеру дриблинга 22-летнего футболиста.

Футбольные фанаты отметили оборонительные навыки мамы игрока, заявив, что она могла бы усилить «Манчестер Сити» прямо сейчас.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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