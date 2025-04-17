ВИДЕО. Футболиста Ман Сити затроллили близкие. Смеялись с его дриблинга

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку поделился забавным видео в сторис Instagram.

Популярное футбольное медиа Livekickoff подписало эти кадры: «Жереми Доку даже дома не может избежать подшучиваний 😭».

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На видео мама и сестра пародирует манеру дриблинга 22-летнего футболиста.

Футбольные фанаты отметили оборонительные навыки мамы игрока, заявив, что она могла бы усилить «Манчестер Сити» прямо сейчас.