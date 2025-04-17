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17 апреля 2025, 01:44 |
354
0

ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась. Фигура – топ

Максим Третьяков – счастливчик

17 апреля 2025, 01:44 |
354
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась. Фигура – топ
Instagram. Елизавета Третьякова

У полузащитника «Колоса» Максима Третьякова – роскошная жена, что она подтвердила своей новой публикацией.

Лиза Третьякова поделилась смелым кадром в мини-бикини, который сразу привлек внимание в Instagram-сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото из новой фотосессии вызвало восхищение у подписчиков, подчеркнув её фигуру, загар и уверенный взгляд.

Красавица любит публиковать на своей странице в Instagram откровенные кадры.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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