Другие новости17 апреля 2025, 01:44 |
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ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась. Фигура – топ
Максим Третьяков – счастливчик
17 апреля 2025, 01:44 |
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У полузащитника «Колоса» Максима Третьякова – роскошная жена, что она подтвердила своей новой публикацией.
Лиза Третьякова поделилась смелым кадром в мини-бикини, который сразу привлек внимание в Instagram-сторис.
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Фото из новой фотосессии вызвало восхищение у подписчиков, подчеркнув её фигуру, загар и уверенный взгляд.
Красавица любит публиковать на своей странице в Instagram откровенные кадры.
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