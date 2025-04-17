ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась. Фигура – топ

У полузащитника «Колоса» Максима Третьякова – роскошная жена, что она подтвердила своей новой публикацией.

Лиза Третьякова поделилась смелым кадром в мини-бикини, который сразу привлек внимание в Instagram-сторис.

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Фото из новой фотосессии вызвало восхищение у подписчиков, подчеркнув её фигуру, загар и уверенный взгляд.

Красавица любит публиковать на своей странице в Instagram откровенные кадры.