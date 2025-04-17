ФОТО. Звезда Манчестер Сити показал свою девушку. Впервые
Омар Мармуш рассекретил свои отношения
Омар Мармуш забил гол в матче против «Кристал Пэлас», который завершился волевой победой «Манчестер Сити» (5:2).
После игры 26-летний футболист выложил в Instagram-сторис фото своей девушки с тёплой подписью: «Мой талисман удачи».
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Девушка Мармуша, Джоли, работает специалистом по маркетингу. Она родом из Каира и окончила Университет Сассекса в 2021 году, получив степень бакалавра в области коммуникаций и медиадисциплин. Также работала консультантом в сфере моды.
Пара предпочитает не афишировать свои отношения и появляется на публике крайне редко.
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