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17 апреля 2025, 01:28 |
215
0

ФОТО. Звезда Манчестер Сити показал свою девушку. Впервые

Омар Мармуш рассекретил свои отношения

17 апреля 2025, 01:28 |
215
0
ФОТО. Звезда Манчестер Сити показал свою девушку. Впервые
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Омар Мармуш забил гол в матче против «Кристал Пэлас», который завершился волевой победой «Манчестер Сити» (5:2).

После игры 26-летний футболист выложил в Instagram-сторис фото своей девушки с тёплой подписью: «Мой талисман удачи».

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Девушка Мармуша, Джоли, работает специалистом по маркетингу. Она родом из Каира и окончила Университет Сассекса в 2021 году, получив степень бакалавра в области коммуникаций и медиадисциплин. Также работала консультантом в сфере моды.

Пара предпочитает не афишировать свои отношения и появляется на публике крайне редко.

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фото Омар Мармуш Манчестер Сити девушки lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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