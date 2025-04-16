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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:46
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ВИДЕО. Как Дайер сравнял счет в матче Интер – Бавария

Английский защитник забил второй гол своей команды

16 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:46
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0
ВИДЕО. Как Дайер сравнял счет в матче Интер – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

На 76-й минуте английский защитник гостей Эрик Дайер сравнял счет. 2:2 на табло Джузеппе Меацца.

❗️ ВИДЕО. Как Дайер сравнял счет в матче Интер – Бавария

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Интер Милан Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Интер - Бавария Эрик Дайер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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