Лига чемпионов16 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:46
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ВИДЕО. Как Дайер сравнял счет в матче Интер – Бавария
Английский защитник забил второй гол своей команды
16 апреля 2025, 23:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:46
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В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».
Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.
На 76-й минуте английский защитник гостей Эрик Дайер сравнял счет. 2:2 на табло Джузеппе Меацца.
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