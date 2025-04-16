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  4. ФОТО. Мбаппе получил травму в матче Реал – Арсенал и хромая покинул поле
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:50
799
1

ФОТО. Мбаппе получил травму в матче Реал – Арсенал и хромая покинул поле

Килиан неудачно приземлился на газон после борьбы с Декланом Райсом

16 апреля 2025, 23:47 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:50
799
1
ФОТО. Мбаппе получил травму в матче Реал – Арсенал и хромая покинул поле
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 75-й минуте наставник сливочных Карло Анчелотти вынужденно заменил Килиана Мбаппе на Браима Диаса.

Французский форвард травмировался в борьбе против Деклана Райса. Мбаппе неудачно приземлился на ногу и закричал от боли.

Килиан хромая покинул поле. В ответной игре счет 1:1. По сумме двух встреч впереди канониры – 4:1.

ФОТО. Мбаппе получил травму в матче Реал – Арсенал и хромая покинул поле

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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фото Килиан Мбаппе Деклан Райс Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал - Арсенал травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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EGOS
через цього конченого француза Реал втратив свою дисципліну, порядки, легкість і велич, і це висновки не по сьогоднішньому матчу чи попередньому...варто просто поглянути як додав сьогодні Вінісіус лише в підігрування, коли черепашку довбану замінили...през Реала сам зруйнував злагоджену команду яка не помічала суперників, а звязка Віні-Родріго могла бути на роки....вліт Арсеналу заслужений, тут нема чого й додати!
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