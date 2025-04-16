ФОТО. Мбаппе получил травму в матче Реал – Арсенал и хромая покинул поле
Килиан неудачно приземлился на газон после борьбы с Декланом Райсом
16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал [первый поединок – 0:3].
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 75-й минуте наставник сливочных Карло Анчелотти вынужденно заменил Килиана Мбаппе на Браима Диаса.
Французский форвард травмировался в борьбе против Деклана Райса. Мбаппе неудачно приземлился на ногу и закричал от боли.
Килиан хромая покинул поле. В ответной игре счет 1:1. По сумме двух встреч впереди канониры – 4:1.
ФОТО. Мбаппе получил травму в матче Реал – Арсенал и хромая покинул поле
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