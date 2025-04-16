ВИДЕО. Пошла игра! В матче Реал – Арсенал забито два гола за две минуты
На 65-й забил Букайо Сака, а уже на 67-й Винисиус обокрал Салиба и сравнял в ответной игре
16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 65-й минуте счет открыл Букайо Сака и сделал 4:0 в пользу канониров по сумме двух матчей.
Но сразу же на 67-й Винисиус Жуниор сравнял в ответном поединке. Бразилец обокрал Вильяма Салиба и забил в пустые ворота.
❗️ ВИДЕО. Пошла игра! В матче Реал – Арсенал забито два гола за две минуты
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