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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:40
96
0

ВИДЕО. Пошла игра! В матче Реал – Арсенал забито два гола за две минуты

На 65-й забил Букайо Сака, а уже на 67-й Винисиус обокрал Салиба и сравнял в ответной игре

16 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:40
96
0
ВИДЕО. Пошла игра! В матче Реал – Арсенал забито два гола за две минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 65-й минуте счет открыл Букайо Сака и сделал 4:0 в пользу канониров по сумме двух матчей.

Но сразу же на 67-й Винисиус Жуниор сравнял в ответном поединке. Бразилец обокрал Вильяма Салиба и забил в пустые ворота.

❗️ ВИДЕО. Пошла игра! В матче Реал – Арсенал забито два гола за две минуты

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Винисиус Жуниор Букайо Сака видео голов и обзор Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Лига чемпионов Вильям Салиба
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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