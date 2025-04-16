ВИДЕО. С голом бывшей команде. Интер забил Баварии два гола за 4 минуты
Взятиями ворот отличились Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар
В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».
Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.
На 57-й минуте страйкер хозяев поля Лаутаро Мартинес сравнял счет в матче, а на 61-й минуте защитник «Интера» Бенжамен Павар, который несколько лет своей карьеры провел в «Баварии» вывел итальянский коллектив вперед.
❗️ ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера
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