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  4. ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:18 |
297
0

ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера

Английский страйкер сравнял счет по сумме двух встреч

16 апреля 2025, 23:18 |
297
0
ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

На 52-й минуте английский нападающий гостей Гарри Кейн открыл счет в матче, пробив в дальний угол ворота Яна Зоммера.

❗️ ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера

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Интер Милан Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Интер - Бавария Гарри Кейн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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