ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера
Английский страйкер сравнял счет по сумме двух встреч
В среду 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».
Встречу принимает Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.
На 52-й минуте английский нападающий гостей Гарри Кейн открыл счет в матче, пробив в дальний угол ворота Яна Зоммера.
❗️ ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера
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