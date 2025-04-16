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16 апреля 2025, 23:09 |
246
0

ФОТО. Поросёнок в подарок: клуб Холанда удивляет оригинальностью

Брюне награждает своих героев по-особенному

16 апреля 2025, 23:09 |
246
0
ФОТО. Поросёнок в подарок: клуб Холанда удивляет оригинальностью
Instagram. Хейна Ассен Ларсен

Норвежский клуб «Брюне» продолжает удивлять необычными подарками для игроков.

После победы над «Вархаугом» лучшим игроком был признан полузащитник Хейна Ассен Ларсен — ему вручили жареного поросёнка, соблюдая традицию дарить призы от местных фермеров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее вратарь Ян де Бур получил четыре лотка яиц за игру против «Будё-Глимта» (0:1).

«Брюне», родной клуб Эрлинга Холанда, недавно вернулся в элиту и после двух поражений в чемпионате уверенно обыграл «Вархауг».

Команда активно поддерживает фермерское сообщество региона.

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фото lifestyle Эрлинг Холанд
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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