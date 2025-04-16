ФОТО. Поросёнок в подарок: клуб Холанда удивляет оригинальностью
Брюне награждает своих героев по-особенному
Норвежский клуб «Брюне» продолжает удивлять необычными подарками для игроков.
После победы над «Вархаугом» лучшим игроком был признан полузащитник Хейна Ассен Ларсен — ему вручили жареного поросёнка, соблюдая традицию дарить призы от местных фермеров.
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Ранее вратарь Ян де Бур получил четыре лотка яиц за игру против «Будё-Глимта» (0:1).
«Брюне», родной клуб Эрлинга Холанда, недавно вернулся в элиту и после двух поражений в чемпионате уверенно обыграл «Вархауг».
Команда активно поддерживает фермерское сообщество региона.
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