Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:13 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:15
895
0

ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал

После 45 минут счет ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов 0:0

16 апреля 2025, 23:13 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:15
895
0
ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал

16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Во время перерыва лидер канониров Букаой Сака и травмированный защитник сливочных Даниэль Карвахаль сцепились. Стюардам пришлось вмешаться и разнять футболистов.

После 45 минут счет 0:0. На 13-й минуте Букайо Сака не забил пенальти, а на 23-й судью назначил 11-метровый для Реала, а потом отменил его.

ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал

По теме:
ВИДЕО. Пошла игра! В матче Реал – Арсенал забито два гола за две минуты
ВИДЕО. С голом бывшей команде. Интер забил Баварии два гола за 4 минуты
ВИДЕО. Как Кейн красивым ударом в дальний угол забил в ворота Интера
Букайо Сака Дани Карвахаль фото Лига чемпионов Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Футбол | 16 апреля 2025, 17:22 13
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов

16 апреля команды доиграли матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Футбол | 16 апреля 2025, 11:33 41
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины

Команды доиграют матч 5-го тура, который не был сыгран до конца 1 сентября прошлого года

Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16.04.2025, 11:01
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Футбол | 16.04.2025, 10:41
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Футбол | 16.04.2025, 23:12
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем