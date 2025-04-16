ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал
После 45 минут счет ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов 0:0
16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал [первый поединок – 0:3].
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Во время перерыва лидер канониров Букаой Сака и травмированный защитник сливочных Даниэль Карвахаль сцепились. Стюардам пришлось вмешаться и разнять футболистов.
После 45 минут счет 0:0. На 13-й минуте Букайо Сака не забил пенальти, а на 23-й судью назначил 11-метровый для Реала, а потом отменил его.
ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал
🔥🔥🔥 ¡OJO! ¡Dani Carvajal se fue a por Saka en el descanso!— MARCA (@marca) April 16, 2025
El capitán, que no puede jugar por lesión, recriminó al delantero su intento de colar un penalti a lo Panenka 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BWuRPUReYQ
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