16 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал [первый поединок – 0:3].

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Во время перерыва лидер канониров Букаой Сака и травмированный защитник сливочных Даниэль Карвахаль сцепились. Стюардам пришлось вмешаться и разнять футболистов.

После 45 минут счет 0:0. На 13-й минуте Букайо Сака не забил пенальти, а на 23-й судью назначил 11-метровый для Реала, а потом отменил его.

ФОТО. Сака и Карвахаль сцепились в перерыве матча Реал – Арсенал