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Нидерланды
16 апреля 2025, 23:29 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:30
431
0

Рано стал чемпионом – рано закончил карьеру. Умер известный игрок Аякса

Смит Кис играл не только в Нидерландах

16 апреля 2025, 23:29 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:30
431
0
Рано стал чемпионом – рано закончил карьеру. Умер известный игрок Аякса
Аякс. Смит Кис справа

На 86-м году жизни скончался бывший защитник амстердамского «Аякса» Смит Кис, который в 19 лет стал чемпионом Нидерландов.

Начинал играть в футбол в клубе ЭДО в Харлеме, где тренером был его отец. В детстве Смит Кис выбирал между несколькими видами спорта и даже стал чемпионом страны среди юношей в бейсболе.

Но из-за отца решил выбрать футбол. Уже в 17 лет дебютировал за ЭДО в Эрстедивизи против амстердамского клуба ДВС.

В 1958 году игрока предложили амстердамскому «Аяксу». Кис подписал полупрофессиональный контракт, но уже перед началом сезона 1959/60 защитнику предложили профессиональный контракт.

В 19 лет Смит Кис дебютирует в Эредивизи против «Волендама». На удивление, ту игру «Аякс» проиграл со счетом 0:3. Несмотря на такой неудачный старт Смит Кис с «Аяксом» стал чемпионом страны в том сезоне.

Впоследствии Кис выиграл и Кубок Нидерландов, и Кубок Интертото.

Всего в «Аяксе» провел 5 сезонов. В 1964 году перешел в команду «Занстрек» (теперь «АЗ Алкмар»). Уже в этом клубе он испытывал трудности. Тренер не воспринимал его как защитника и пытался использовать в нападении. За 51 игру Смит Кис забил 1 гол.

В декабре 1966 года попросил руководство клуба о трансфере и переехал в Соединенные Штаты Америки. Там подписал четырехлетний контракт с «Питтсбург Фантомс». Контракт не отработал до конца, ведь в 1967 году заявил о завершении карьеры из-за того, что получил должность учителя физкультуры в одной из благотворительных организаций. На момент завершения карьеры ему было всего 27 лет.

Впоследствии в Соединенных Штатах Америки открыл собственный спортзал, а также работал инструктором по плаванию.

В феврале 2025 года «Аякс» поздравил экс-игрока с 85-летием.

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Александр Сильченко Источник: ФК Аякс
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