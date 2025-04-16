Лига чемпионов16 апреля 2025, 22:25 |
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Томас Мюллер повторил рекорд Месси. Впереди только две легенды Реала
Ответный матч «Баварии» против «Интера» является для немецкого ветерана мюнхенцев знаковым
16 апреля 2025, 22:25 |
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Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» за «Баварию» сыграл свой очередной матч Томас Мюллер.
Для 35-летнего немца эта игра стала 163-й в турнире. Мюллер сравнялся по количеству матчей с Лионелем Месси.
Больше их сыграли в Лиге Чемпионов только Криштиану Роналду и Икер Касильяс.
Криштиану Роналду – 183
Икер Касильяс – 177
Лионель Месси – 163
Томас Мюллер – 163
Müller goes level with Messi 🤝#UCL pic.twitter.com/kN1TkFNRBW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2025
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