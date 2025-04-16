Томас Мюллер повторил рекорд Месси. Впереди только две легенды Реала

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» за «Баварию» сыграл свой очередной матч Томас Мюллер.

Для 35-летнего немца эта игра стала 163-й в турнире. Мюллер сравнялся по количеству матчей с Лионелем Месси.

Больше их сыграли в Лиге Чемпионов только Криштиану Роналду и Икер Касильяс.

Криштиану Роналду – 183

Икер Касильяс – 177

Лионель Месси – 163

Томас Мюллер – 163