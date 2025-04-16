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  4. Томас Мюллер повторил рекорд Месси. Впереди только две легенды Реала
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 22:25 |
874
0

Томас Мюллер повторил рекорд Месси. Впереди только две легенды Реала

Ответный матч «Баварии» против «Интера» является для немецкого ветерана мюнхенцев знаковым

16 апреля 2025, 22:25 |
874
0
Томас Мюллер повторил рекорд Месси. Впереди только две легенды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» за «Баварию» сыграл свой очередной матч Томас Мюллер.

Для 35-летнего немца эта игра стала 163-й в турнире. Мюллер сравнялся по количеству матчей с Лионелем Месси.

Больше их сыграли в Лиге Чемпионов только Криштиану Роналду и Икер Касильяс.

Криштиану Роналду – 183
Икер Касильяс – 177
Лионель Месси – 163
Томас Мюллер – 163

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Томас Мюллер Интер Милан Бавария статистика Лига чемпионов Интер - Бавария
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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