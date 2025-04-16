Битва грандов. Известны стартовые составы на матч Интер – Бавария

В среду 16 апреля, пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Первый матч завершился победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Мартинес, Тюрам

Бавария: Урбиг, Станишич, Ким, Дайер, Лаймер, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Олисе, Кейн

Стартовые составы на матч «Интер» – «Бавария»: