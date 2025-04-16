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ITF
16 апреля 2025, 19:40 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:48
629
1

Фантастический камбэк. Украинка вышла в 1/8 финала на турнире в Словении

Александра Олейникова переиграла в двух сетах восьмую сеяную Екатерину Макарову

16 апреля 2025, 19:40 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:48
629
1
Фантастический камбэк. Украинка вышла в 1/8 финала на турнире в Словении
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 268) вышла в 1/8 финала на грунтовом турнире ITF W75 в Копере (Словения).

24-летняя украинка переиграла в двух сетах восьмую сеяную Екатерину Макарову (WTA 220). Александра совершила фантастический камбэк в первом сете. Проигрывая 0:5, она сравняла счет и вырвала победу на тай-брейке. Во втором сете Олейникова дожала соперницу и довела матч до логического завершения.

Теннисистки провели на корте 1 час и 52 минуты. Это был их пятый поединок и вторая победа украинки.

ITF W75 Копер (Словения). Грунт. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) – Екатерина Макарова (WTA 220) [8] – 7:6 (7:3), 6:2

На стадии 1/8 финала Олейникова сыграет с Тарой Вурт (WTA 263) из Хорватии.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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C.Пеклов
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