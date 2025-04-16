Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Другие новости
16 апреля 2025, 18:44 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 апреля 2025, 18:44 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ньюкасл – Кристал Пэлас

Ggbet 1.70 – 4.04 – 5.25

22:00 Интер – Бавария

Ggbet 2.71 – 3.83 – 2.56

22:00 Реал Мадрид – Арсенал

Ggbet 1.85 – 4.14 – 4.19

КИБЕРСПОРТ

19:00 Getting Info – MIGHT

Ggbet 1.11 – 6.00

20:30 Imperial – Sharks

Ggbet 1.46 – 2.66

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16 апреля 2025, 09:08 6
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?

У Андрея одна из самых маленьких зарплат в «Реале»

228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Футбол | 16 апреля 2025, 15:46 63
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс

Команды снова стали жертвами тревоги, но гештальт пятого тура все же закрыли

Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16.04.2025, 11:01
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16.04.2025, 07:32
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды
Футбол | 16.04.2025, 17:33
ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды
ВЕРНИДУБ: "Понимаю переживания Илича. Какая-то черная полоса у команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
Бингем и Магуайр выбыли. Итоги Q3 и пары 4-го раунда отбора к ЧМ по снукеру
15.04.2025, 06:47
Снукер
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
14.04.2025, 17:00 5
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 22
Футбол
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем