СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля

В среду, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Ньюкасл – Кристал Пэлас

1.70 – 4.04 – 5.25

22:00 Интер – Бавария

2.71 – 3.83 – 2.56

22:00 Реал Мадрид – Арсенал

1.85 – 4.14 – 4.19

КИБЕРСПОРТ

19:00 Getting Info – MIGHT

1.11 – 6.00

20:30 Imperial – Sharks

1.46 – 2.66

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.