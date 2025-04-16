СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 16 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Ньюкасл – Кристал Пэлас
22:00 Интер – Бавария
22:00 Реал Мадрид – Арсенал
КИБЕРСПОРТ
19:00 Getting Info – MIGHT
20:30 Imperial – Sharks
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