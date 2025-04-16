Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»
Бондаренко чувствует ненависть к россиянам
Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко оценил победу в матче чемпионата Украины против Кривбасса со счетом 2:1.
Матч начался еще 1 сентября минувшего года, но был прерван из-за длительной воздушной тревоги. Встречу удалось доиграть только 16 апреля.
– Артем, поздравляем с победой! «Шахтер» впервые столкнулся с ситуацией, когда матч доиграется через длительный промежуток времени, в то время как во время нашего пребывания в Кривом Роге прозвучали две воздушные тревоги. Как все эти события повлияли на ход игры и результат?
– Прежде всего, мы очень счастливы, что этот матч наконец-то закончился. Во-вторых, сложно доигрывать, когда чувствуешь темп – и вдруг раздается воздушная тревога, из-за чего он сбивается, а по возвращении начинается совсем другая игра. Сложно, однако такова наша реальность.
– Что чувствуете в момент воздушной тревоги?
– Злобу и разочарование, ненависть к соседям.
– Подбадриваете ли вы как-то иностранцев, работающих в команде?
– Считаю, что главное – не очень показывать, что мы волнуемся и боимся, поэтому они будут чувствовать себя в большей безопасности. Также, если им необходима какая-нибудь помощь, сразу подставляем дружеское плечо.
– Недавно в Кривом Роге произошла страшная трагедия, в результате которой погибло большое количество людей. Что можешь сказать по этому поводу?
– Не знаю… Наверное, не хватает слов, чтобы описать ненависть и ярость. Хочется сказать, что нужно держаться и нет другого выбора, ведь защищаем наше единство.
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