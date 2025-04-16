Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 19:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:40
1250
0

Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»

Бондаренко чувствует ненависть к россиянам

16 апреля 2025, 19:48 | Обновлено 16 апреля 2025, 20:40
1250
0
Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко оценил победу в матче чемпионата Украины против Кривбасса со счетом 2:1.

Матч начался еще 1 сентября минувшего года, но был прерван из-за длительной воздушной тревоги. Встречу удалось доиграть только 16 апреля.

– Артем, поздравляем с победой! «Шахтер» впервые столкнулся с ситуацией, когда матч доиграется через длительный промежуток времени, в то время как во время нашего пребывания в Кривом Роге прозвучали две воздушные тревоги. Как все эти события повлияли на ход игры и результат?
– Прежде всего, мы очень счастливы, что этот матч наконец-то закончился. Во-вторых, сложно доигрывать, когда чувствуешь темп – и вдруг раздается воздушная тревога, из-за чего он сбивается, а по возвращении начинается совсем другая игра. Сложно, однако такова наша реальность.

– Что чувствуете в момент воздушной тревоги?
– Злобу и разочарование, ненависть к соседям.

– Подбадриваете ли вы как-то иностранцев, работающих в команде?
– Считаю, что главное – не очень показывать, что мы волнуемся и боимся, поэтому они будут чувствовать себя в большей безопасности. Также, если им необходима какая-нибудь помощь, сразу подставляем дружеское плечо.

– Недавно в Кривом Роге произошла страшная трагедия, в результате которой погибло большое количество людей. Что можешь сказать по этому поводу?
– Не знаю… Наверное, не хватает слов, чтобы описать ненависть и ярость. Хочется сказать, что нужно держаться и нет другого выбора, ведь защищаем наше единство.

По теме:
Шахтер готовится к заседанию CAS. Клуб судится с игроком и турецким грандом
ПУШИЧ: «Нельзя просто отменить гол – это против правил. Это неправильно»
Степаненко? Лучшим в матче Шахтера против Кривбасса стал игрок Эюпспора
Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер Артем Бондаренко российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Футбол | 16 апреля 2025, 11:01 1
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше

Надежда Навроцкая раскрыла финансовую сторону перехода в «зенит»

Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Футбол | 16 апреля 2025, 19:30 0
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала
Звезда Реала потеряет место в старте. Обвиняют в фиаско от Арсенала

Родриго может потерять место в старте

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Футбол | 15.04.2025, 20:25
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Нападающий Барселоны сказал Лапорте, что хочет уйти. Обвиняет Флика во лжи
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Футбол | 16.04.2025, 17:22
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем