Хавбек Шахтера: «Счастливы, что матч закончился. Чувствуем ненависть»

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко оценил победу в матче чемпионата Украины против Кривбасса со счетом 2:1.

Матч начался еще 1 сентября минувшего года, но был прерван из-за длительной воздушной тревоги. Встречу удалось доиграть только 16 апреля.

– Артем, поздравляем с победой! «Шахтер» впервые столкнулся с ситуацией, когда матч доиграется через длительный промежуток времени, в то время как во время нашего пребывания в Кривом Роге прозвучали две воздушные тревоги. Как все эти события повлияли на ход игры и результат?

– Прежде всего, мы очень счастливы, что этот матч наконец-то закончился. Во-вторых, сложно доигрывать, когда чувствуешь темп – и вдруг раздается воздушная тревога, из-за чего он сбивается, а по возвращении начинается совсем другая игра. Сложно, однако такова наша реальность.

– Что чувствуете в момент воздушной тревоги?

– Злобу и разочарование, ненависть к соседям.

– Подбадриваете ли вы как-то иностранцев, работающих в команде?

– Считаю, что главное – не очень показывать, что мы волнуемся и боимся, поэтому они будут чувствовать себя в большей безопасности. Также, если им необходима какая-нибудь помощь, сразу подставляем дружеское плечо.

– Недавно в Кривом Роге произошла страшная трагедия, в результате которой погибло большое количество людей. Что можешь сказать по этому поводу?

– Не знаю… Наверное, не хватает слов, чтобы описать ненависть и ярость. Хочется сказать, что нужно держаться и нет другого выбора, ведь защищаем наше единство.