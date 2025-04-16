Украина. Премьер лига16 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:13
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ФОТО. Игроки и тренеры Шахтера пришли на место трагедии в Кривом Роге
Марино Пушич и основная команда побывали на месте трагедии
16 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:13
1354
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После завершения матча чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер (1:2) игроки, тренерский штаб и менеджмент гостей поехали на место трагедии, которая случилась в Кривом Роге 4 апреля.
Российские террористы обстреляли город баллистикой, убив 20 человек (9 детей). Ранения получили более 70 человек.
Наставник Марино Пушич и команда возложили цветы и почтили память убитых украинцев минутой молчания.
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