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  4. ФОТО. Игроки и тренеры Шахтера пришли на место трагедии в Кривом Роге
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:13
1354
0

ФОТО. Игроки и тренеры Шахтера пришли на место трагедии в Кривом Роге

Марино Пушич и основная команда побывали на месте трагедии

16 апреля 2025, 19:09 | Обновлено 16 апреля 2025, 19:13
1354
0
ФОТО. Игроки и тренеры Шахтера пришли на место трагедии в Кривом Роге
ФК Шахтер

После завершения матча чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер (1:2) игроки, тренерский штаб и менеджмент гостей поехали на место трагедии, которая случилась в Кривом Роге 4 апреля.

Российские террористы обстреляли город баллистикой, убив 20 человек (9 детей). Ранения получили более 70 человек.

Наставник Марино Пушич и команда возложили цветы и почтили память убитых украинцев минутой молчания.

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Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Шахтер Украинская Премьер-лига российско-украинская война фото Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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