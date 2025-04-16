ФОТО. Игроки и тренеры Шахтера пришли на место трагедии в Кривом Роге

После завершения матча чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер (1:2) игроки, тренерский штаб и менеджмент гостей поехали на место трагедии, которая случилась в Кривом Роге 4 апреля.

Российские террористы обстреляли город баллистикой, убив 20 человек (9 детей). Ранения получили более 70 человек.

Наставник Марино Пушич и команда возложили цветы и почтили память убитых украинцев минутой молчания.