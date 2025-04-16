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  4. Ястремская / Остапенко – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 апреля 2025, 16:50 |
694
0

Ястремская / Остапенко – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Штутгарте

16 апреля 2025, 16:50 |
694
0
Ястремская / Остапенко – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Время начала встречи – 16:45 по Киеву.

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Это первая встреча тандемов.

Победительницы матча далее сыграют либо против первых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф, либо против одного из двух дуэтов: Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар.

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смотреть онлайн Даяна Ястремская Алена Остапенко Тимеа Бабош Луиза Стефани WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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