Ястремская / Остапенко – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляция матча 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 500 в Штутгарте
16 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Время начала встречи – 16:45 по Киеву.
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Это первая встреча тандемов.
Победительницы матча далее сыграют либо против первых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф, либо против одного из двух дуэтов: Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар.
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