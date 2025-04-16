Ястремская / Остапенко – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Время начала встречи – 16:45 по Киеву.

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Это первая встреча тандемов.

Победительницы матча далее сыграют либо против первых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф, либо против одного из двух дуэтов: Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар.

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