Цена вопроса – 40 млн. Астон Вилла не знает, что делать с Рэшфордом

В Астон Вилле не знают, будет ли клуб выкупать контракт форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, который выступает в команде на правах аренды до конца сезона.

У бирмингемского клуба есть опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов.

«Я не знаю, останется ли Маркус с нами после сезона. Это зависит от многих факторов. Посмотрим, где мы будем по итогам сезона АПЛ, в каком еврокубке будем играть».

«Но я доволен тем, как Рэшфорд выступает за нас», – сказал тренер Унаи Эмери.

Маркус в 15 матчах за Астон Виллу забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Во вторник Астон Вилла едва не сделала большой камбэк в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако по сумме двух встреч уступила ПСЖ 4:5.