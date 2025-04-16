Цена вопроса – 40 млн. Астон Вилла не знает, что делать с Рэшфордом
У клуба есть опция выкупа контракта у Манчестер Юнайтед
В Астон Вилле не знают, будет ли клуб выкупать контракт форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, который выступает в команде на правах аренды до конца сезона.
У бирмингемского клуба есть опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов.
«Я не знаю, останется ли Маркус с нами после сезона. Это зависит от многих факторов. Посмотрим, где мы будем по итогам сезона АПЛ, в каком еврокубке будем играть».
«Но я доволен тем, как Рэшфорд выступает за нас», – сказал тренер Унаи Эмери.
Маркус в 15 матчах за Астон Виллу забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Во вторник Астон Вилла едва не сделала большой камбэк в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако по сумме двух встреч уступила ПСЖ 4:5.
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