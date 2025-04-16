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  4. Цена вопроса – 40 млн. Астон Вилла не знает, что делать с Рэшфордом
Англия
16 апреля 2025, 17:55 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:14
919
0

Цена вопроса – 40 млн. Астон Вилла не знает, что делать с Рэшфордом

У клуба есть опция выкупа контракта у Манчестер Юнайтед

16 апреля 2025, 17:55 | Обновлено 16 апреля 2025, 18:14
919
0
Цена вопроса – 40 млн. Астон Вилла не знает, что делать с Рэшфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В Астон Вилле не знают, будет ли клуб выкупать контракт форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, который выступает в команде на правах аренды до конца сезона.

У бирмингемского клуба есть опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов.

«Я не знаю, останется ли Маркус с нами после сезона. Это зависит от многих факторов. Посмотрим, где мы будем по итогам сезона АПЛ, в каком еврокубке будем играть».

«Но я доволен тем, как Рэшфорд выступает за нас», – сказал тренер Унаи Эмери.

Маркус в 15 матчах за Астон Виллу забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Во вторник Астон Вилла едва не сделала большой камбэк в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, однако по сумме двух встреч уступила ПСЖ 4:5.

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Маркус Рэшфорд Астон Вилла Манчестер Юнайтед Унаи Эмери трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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