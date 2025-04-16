Игрок Кривбасса забил 10 голов. Список лучших бомбардиров сезона УПЛ

В матче чемпионата Украины Кривбасс проиграл Шахтеру 1:2, однако в составе команды Юрия Вернидуба гол забил хавбек Егор Твердохлеб и добрался до отметки в 10 мячей в сезоне.

Твердохлеб догнал Александра Филиппова и делит с форвардом Александрии четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.

Лидерство уверенно удерживает форвард Динамо Владислав Ванат, у которого 14 точных ударов.

Он опережает хавбека Полесья Алексея Гуцуляка и полузащитника Шахтера Георгия Судакова, забивших по 11 голов.