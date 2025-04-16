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  4. Игрок Кривбасса забил 10 голов. Список лучших бомбардиров сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 16 апреля 2025, 16:31
695
0

Игрок Кривбасса забил 10 голов. Список лучших бомбардиров сезона УПЛ

Твердохлеб забил 10-й гол в сезоне и догнал Филиппова

16 апреля 2025, 16:28 | Обновлено 16 апреля 2025, 16:31
695
0
Игрок Кривбасса забил 10 голов. Список лучших бомбардиров сезона УПЛ
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

В матче чемпионата Украины Кривбасс проиграл Шахтеру 1:2, однако в составе команды Юрия Вернидуба гол забил хавбек Егор Твердохлеб и добрался до отметки в 10 мячей в сезоне.

Твердохлеб догнал Александра Филиппова и делит с форвардом Александрии четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.

Лидерство уверенно удерживает форвард Динамо Владислав Ванат, у которого 14 точных ударов.

Он опережает хавбека Полесья Алексея Гуцуляка и полузащитника Шахтера Георгия Судакова, забивших по 11 голов.

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228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
ВИДЕО. 10-й гол в сезоне. Твердохлеб сократил отставание в счете
Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Георгий Судаков Шахтер Донецк Алексей Гуцуляк Александр Филиппов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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