Игрок Кривбасса забил 10 голов. Список лучших бомбардиров сезона УПЛ
Твердохлеб забил 10-й гол в сезоне и догнал Филиппова
В матче чемпионата Украины Кривбасс проиграл Шахтеру 1:2, однако в составе команды Юрия Вернидуба гол забил хавбек Егор Твердохлеб и добрался до отметки в 10 мячей в сезоне.
Твердохлеб догнал Александра Филиппова и делит с форвардом Александрии четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.
Лидерство уверенно удерживает форвард Динамо Владислав Ванат, у которого 14 точных ударов.
Он опережает хавбека Полесья Алексея Гуцуляка и полузащитника Шахтера Георгия Судакова, забивших по 11 голов.
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