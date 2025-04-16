Украина. Премьер лига16 апреля 2025, 15:45 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:53
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ВИДЕО. 10-й гол в сезоне. Твердохлеб сократил отставание в счете
Полузащитник забил на 85-й минуте
16 апреля 2025, 15:45 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:53
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16 апреля проходит доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».
Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
ГОЛ, 1:2! Твердохлеб, 85 мин
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