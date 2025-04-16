ВИДЕО. 10-й гол в сезоне. Твердохлеб сократил отставание в счете

16 апреля проходит доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.

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ГОЛ, 1:2! Твердохлеб, 85 мин

