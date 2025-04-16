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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 15:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:42
349
0

ВИДЕО. В стиле Альвареса. Илич забил пенальти, но гол не засчитали

Хорватский полузащитник дважды коснулся мяча

16 апреля 2025, 15:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:42
349
0
ВИДЕО. В стиле Альвареса. Илич забил пенальти, но гол не засчитали

16 апреля проходит доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

На 77-й минуте Хврое Илич получил шанс сократить отставание в счете. Хорват реализовал пенальти, однако гол был отменен из-за двойного касания к мячу. Напомним, аналогичная ситуация случилась с форвардом мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом.

Видео пенальти:

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футбол
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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