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16 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 16 апреля 2025, 16:18
1718
3

Новые футбольные правила отчасти взяты из другого вида спорта

Чего ожидать от новаций?

16 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 16 апреля 2025, 16:18
1718
3
Новые футбольные правила отчасти взяты из другого вида спорта
Getty Images/Global Images Ukraine.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) со следующего сезона утвердил несколько нововведений, которые уже давно применяются в другой дисциплине. Речь о регби, и это совсем не удивительно, ведь регби появилось именно во время футбольного матча, когда британец Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками и побежал с ним к воротам. Даже сейчас главный руководящий орган английского регби называется Rugby Football Union. С лирическим отступлением закончено, теперь время выяснить, что же там с правилами.

Итак, 1 марта IFAB внесла несколько правок, которые вступят в силу со следующего сезона. Остановимся на некоторых из них, которые уже практикуются в регби, и подумаем, что еще футбол может позаимствовать у спортивного соседа.

Новые изменения в правилах:

Правило 12.2 (свободный удар).

Если вратарь держит мяч более 8 секунд (после визуального 5-секундного подсчета), команда-соперница получает право на угловой удар (вместо свободного удара).

До этой правки голкиперам запрещалось держать мяч в руках более 6 секунд, но, будем откровенны, вратари не особо и придерживались правила, а арбитры не сильно обращали на это внимание. В регби затягивание времени наказывается мгновенно, и мяч переходит к другой команде. Яркий пример произошел в регбийном поединке между Австралией и Новой Зеландией в 2022 году.

За минуту до конца основного времени австралийцы вели с преимуществом в три очка и заработали штрафной в свою пользу у своих ворот. Однако разыгрывать его «кенгуру» не спешили: полузащитник держал игровой снаряд в руках примерно 7 секунд. Арбитр решил, что это слишком, и отдал мяч новозеландцам, которые занесли попытку и победили. Таким образом, угловыми за задержку времени будут стараться эффективнее бороться с затягиванием игры.

Правило 3.10 (капитан команды):

Рекомендации, согласно которым только капитан может обращаться к рефери в конкретных ситуациях. IFAB согласилась, что более тесное сотрудничество и общение между капитанами и арбитрами, которые часто сталкиваются со словесным и/или физическим несогласием при принятии решений, может помочь привить более высокий уровень справедливости и взаимного уважения, являющимися основными ценностями игры.

В регби почти с начала основания этого вида спорта общаться с рефери имеют право только капитаны. Беседу с другими игроками арбитры могут игнорировать совсем. Независимо от причины остановки игры судья подзывает к себе одного или обоих капитанов, объясняет им свое решение и дает время передать информацию своим командам. Такая практика позволяет рефери не тратить время на общение со всеми игроками и избежать излишних словесных стычек.

Протокол видеопомощника арбитра (VAR):

Теперь в соревнованиях есть возможность для рефери делать объявления после просмотра VAR или длительной проверки VAR.

Стоит отметить, что если в футболе система видеоповторов была официально утверждена только в 2018 году, то в регби – еще в начале 2000-х, раньше, чем, например, в баскетболе. В регби судья объявляет решение после просмотра повтора TMO (Television match official), как это сейчас вводится в футболе. Регбисты пошли дальше в этом направлении, но об этом чуть позже.

Правило 3. Игроки

3.2 Количество замен. Дополнительная замена в случае сотрясения мозга.

Каждой команде разрешается использовать не более одного запасного игрока за матч в случае сотрясения мозга. Замена при сотрясении мозга может быть осуществлена независимо от количества уже использованных замен.
Это правило уже действует в футболе и будет продолжено со следующего сезона. В регби с 2015 года действует HIA (Head Injury Assessment). По протоколу, в случае подозрения на травму головы игрока отводят в подтрибунное помещение для оценки состояния, а вместо него на поле выходит запасной.

Какие еще правила футбол теоретически может перенять у регби:

Ограниченное время на выполнение стандарта. В регби команде предоставляется минута на выполнение штрафного удара и 1,5 минуты на реализацию (удар по воротам после осуществления попытки). Если команда не уложилась в отведенное время, мяч переходит к сопернику.

Желтая карточка – удаление на 10 минут. Желтая карточка в регби – довольно серьезное наказание. Интересно было бы посмотреть, как футболисты и дальше бы нарушали правила, если бы знали, что в случае «горчичника» они покинут поле на 10 минут.

TMO bunker. В регби вместе с TMO существует судья по опасной игре. То есть, когда игрок совершает серьезное нарушение, арбитр быстро выносит приговор (просто штрафной или желтая карточка), и игра продолжается. Далее за дело берется TMO bunker, который детально рассматривает опасную игру и за считанные минуты делает вывод, который сообщает в наушник главному рефери. Последний после остановки игры зовет к себе капитанов и объясняет решение TMO bunker, за которым следует помилование провинившегося игрока или более суровое наказание – красная карточка.

Штрафной за разговоры и плюс 10 метров. Регбийные арбитры не любят разговоров со стороны игроков. За излишние разговоры с судьями команда может быть наказана штрафным. А если и после этого игроки не успокоятся и продолжат выражать недовольство, рефери отодвинет место розыгрыша штрафного еще на 10 метров в сторону ворот команды, которая много разговаривает.

Игорь ЯВКИН

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футбол регби правила футбола IFAB выбор редакции
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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OKs100
Было бы хорошо. Футбол уступает регби во всем, даже в уровне зарплат спортсменов, они там в несколько раз выше. Платить таким игрокам как Мбаппе нужно в 3-4 раза больше, и в 30-35 раз больше, если это Саудовская Аравия, 5-6 миллиардов в год.
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+1
protasov_lyopu_dadaj
надо удалять на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой!
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