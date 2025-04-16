ВИДЕО. Гол Кевина помог Шахтеру увеличить преимущество в матче с Кривбассом

16 апреля проходит доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.

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Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

На 62-й минуте Кевин отметился результативным ударом и помог «Шахтеру» увеличить преимущество.

ГОЛ, 0:1! Кевин, 62 мин

Видео гола: