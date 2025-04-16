Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Кевина помог Шахтеру увеличить преимущество в матче с Кривбассом
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 15:05 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:14
1476
0

ВИДЕО. Гол Кевина помог Шахтеру увеличить преимущество в матче с Кривбассом

Команды встретились в перенесенном поединке 5-го тура чемпионата Украины

16 апреля 2025, 15:05 | Обновлено 16 апреля 2025, 15:14
1476
0
ВИДЕО. Гол Кевина помог Шахтеру увеличить преимущество в матче с Кривбассом
ФК Шахтер. Кевин

16 апреля проходит доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Команды играют на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

На 62-й минуте Кевин отметился результативным ударом и помог «Шахтеру» увеличить преимущество.

ГОЛ, 0:1! Кевин, 62 мин

Видео гола:

По теме:
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
Кривбасс – Шахтер. Доигрывание матча УПЛ. Видео голов и обзор (обновляется)
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игра с Карпатами будет интересной и принципиальной»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер Кевин (Шахтер) видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16 апреля 2025, 07:32 3
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха

В The Ring объявили, что Усик проведет поединок против Дюбуа

Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса
Футбол | 16 апреля 2025, 12:44 7
Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса
Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса

В преддверии ответной встречи с «канонирами» вспоминаем великие камбеки «Мадрида»

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Футбол | 15.04.2025, 18:06
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол | 16.04.2025, 14:35
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
14.04.2025, 17:00 5
Футбол
Стало известно, когда и где пройдет реванш Усика и Дюбуа
Стало известно, когда и где пройдет реванш Усика и Дюбуа
15.04.2025, 13:24 4
Бокс
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
15.04.2025, 11:45 1
Бокс
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем