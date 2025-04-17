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  4. Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту
Испания
17 апреля 2025, 10:20 |
2879
4

Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту

Юный вингер крайне недоволен тем, что руководство отказалось от подписания Нико Уильямса

17 апреля 2025, 10:20 |
2879
4
Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль разочаровался в руководстве своего клуба, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, причиной этому стало решение «сине-гранатовых» отказаться от идеи подписания вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который является близким другом Ямаля.

Отмечается, что поиграть со своим другом за один клуб было мечтой Ламина, и он надеется, что руководство клуба все же вернется к кандидатуре Уильямса.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла идеального партнера для Ламина Ямаля.

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Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 4
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Istm
якщо товариш в 17 років так качає права, то краще відправляти його в оренду якусь, на перевиховання. Втім, то клопіт Барселони, нехай возяться з цим. Кварцяного на нього немає, або хоча б Павлова.
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+1
Saar
Млять, ти зразу хоч щось ля Барси зроби, а тоді качайте права!  Ямал- це Вінісіус -2
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+1
mini.f
Давно заметил, что последние годы очень много футболистов с темным цветом кожи, начали качать права в европейском футболе ( началось все с демарша афрофранцузов на ЧМ в ЮАР)... Вспоминаю случай в английском Чемпионшипе, когда тренера увалили за то, что он не брал в команду футболистов с темным цветом кожи.... Такая тенденция может привести к деградации не только европейского, но и мирового футбола.
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0
Lulinnha
Ямал взял бразды правления как Месси в своё время. Молодец. Далеко пойдет малыш ! 
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0
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