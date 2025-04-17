Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль разочаровался в руководстве своего клуба, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, причиной этому стало решение «сине-гранатовых» отказаться от идеи подписания вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который является близким другом Ямаля.

Отмечается, что поиграть со своим другом за один клуб было мечтой Ламина, и он надеется, что руководство клуба все же вернется к кандидатуре Уильямса.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла идеального партнера для Ламина Ямаля.