Ямаль разочаровался в Барселоне. Клуб разрушил его мечту
Юный вингер крайне недоволен тем, что руководство отказалось от подписания Нико Уильямса
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль разочаровался в руководстве своего клуба, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, причиной этому стало решение «сине-гранатовых» отказаться от идеи подписания вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который является близким другом Ямаля.
Отмечается, что поиграть со своим другом за один клуб было мечтой Ламина, и он надеется, что руководство клуба все же вернется к кандидатуре Уильямса.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла идеального партнера для Ламина Ямаля.
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