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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 13:50 | Обновлено 16 апреля 2025, 14:26
1215
1

Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги

Команды планировали выйти на поле 16 апреля в 14:00 по киевскому времени

16 апреля 2025, 13:50 | Обновлено 16 апреля 2025, 14:26
1215
1
Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги
УПЛ. Кривбасс – Шахтар

16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма планировалось на 14:00 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле после окончания угрозы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

ОБНОВЛЕНО! Матч начнется в 14:45 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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DK2025
Кто б сомневался. Ну ничего, пусть ждут окончания тревоги
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