Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги
Команды планировали выйти на поле 16 апреля в 14:00 по киевскому времени
16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма планировалось на 14:00 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги команды выйдут на поле после окончания угрозы.
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Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.
ОБНОВЛЕНО! Матч начнется в 14:45 по киевскому времени.
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