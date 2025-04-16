Защитника молодежной сборной Украины ожидает операция

Как стало известно Sport.ua, защитник «Карпат» Андрей Булеза находится в немецком Мюнхене, где ему будет сделана операция по реконструкции крестообразных связок колена.

Игрок молодежной сборной Украины был травмирован еще в прошлом году, был прооперирован в одной из киевских клиник, но с восстановлением возникли проблемы и поэтому не обойдется без повторного хирургического вмешательства.

К сожалению, дебют 21-летнего Булезы, который на контракте с «Карпатами» с июля 2024 года, снова надолго откладывается.

Ранее мы сообщали, что экс-арбитр ФИФА был удивлен позицией куратора украинского судейства Риццоли.