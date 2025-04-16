Арсеналу на заметку: Реал в родных стенах способен на чудеса

В первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона «Реал» без шансов (если судить по итоговому счету) уступил «Арсеналу» – 0:3. Всезнающие букмекеры оперативно отреагировали на это фиаско команды Карло Анчелотти, существенно понизив ее ставки на выход в полуфинал.

Более того, после лондонского поединка именно «Арсенал» получил от «контор» щедрые авансы в качестве одного из наиболее вероятных победителей чемпионской Лиги текущего розыгрыша.

Однако сразу после того матча наставник «сливочных» Анчелотти отметил, что, несмотря на провальный поединок, еще не все потеряно для его подопечных. Вот что сказал итальянец: «Если смотреть на сегодняшнюю игру – шансов нет. Но в футболе возможно все. Мы должны верить, должны надеяться, потому что такое уже случалось на «Бернабеу» не раз».

Дон Карлетто прав. В той части, что в своей богатейшей международной истории «Мадрид» не раз и не два отыгрывался после, казалось бы, безнадежных поражений на выезде. И, что показательно, «Реал» отыгрывал фору не только в три, но и в четыре мяча. Давайте вспомним, как это было.

Сезон 1985/86. Кубок УЕФА, третий раунд

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Реал» – 5:1

«Реал» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 4:0

uefa.com

Ту «Боруссию» тренировал знаменитый экс-форвард команды Юпп Хайнкес. Еще более знаменитым он станет значительно позже, когда во главе «Баварии» выиграет Лигу чемпионов. Матч против «Мадрида», которым руководил тогда Луис Моловны, немцы начали очень резво. И до перерыва вели уже в два мяча. А сразу после перерыва Ран в течении четырех минут забил два мяча. Казалось, что игра закончена. Но это еще было не все. В середине второго тайма Гордильо один мяч отыграл. И спустя две минуты был удален. А через десять минут Линен забил пятый мяч в ворота мадридцев. Ответная встреча превращалась в формальность. Но не тут-то было.

Уже к 17-й минуте игры на «Бернабеу» хозяева вели в два мяча благодаря точным ударам Вальдано. Третий мяч «Мадрида» переполненным трибунам «Бернабеу» пришлось ждать долго – аж до 76-й минуты. Его автором стал Сантильяна. Он же за две минуты до финального свистка забил свой второй и в общей сложности четвертый гол в матче, и весь стадион сошел с ума. В том сезоне «Реал» выиграет Кубок УЕФА.

Сезон 1984/85. Кубок УЕФА, 1/8 финала

«Андерлехт» – «Реал» – 3:0

«Реал» – «Андерлехт» – 6:1

Сумасшедший «Реал», не иначе. На выезде «сливочные» напоминали, разве что, собственную тень, тогда как в родных стенах были неудержимы, и могли отыграться, казалось, после любого гостевого провала.

В Брюсселе все было тихо до середины второго тайма. Но затем хозяева раскочегарились. Сначала реализовали пенальти, а потом забили еще два мяча. Последний из них – за четыре минуты до конца поединка.

Но в Мадриде все увидели настоящий – грозный и беспощадный «Реал». К 28-й минуте хозяева отыгрались. Но через пять минут Арнесен отквитал один мяч. Как показали дальнейшие события, лучше бы он этого не делал. Потому что спустя еще пять минут Вальдано забил четвертый гол «Реала», а в начале второй половины встречи Бутрагеньо за две минуты оформил дубль (а всего в том матче на его счету три мяча).

«Реал» в том сезоне взял Кубок УЕФА, кстати, отыгравшись в полуфинале после гостевого поражения «Интеру» (0:2 в Милане и 3:0 в Мадриде).

Сезон 1975/76. Кубок чемпионов, второй раунд

«Дерби Каунти» – «Реал» – 4:1

«Реал» – «Дерби Каунти» – 5:1

Это сейчас «Дерби Каунти» – на задворках английского футбола, а тогда, в середине семидесятых годов прошлого века эта команда регулярно играла в еврокубках, дважды становилась чемпионом Англии. В том сезоне «Дерби» имел все основания рассчитывать на «Ушастый» Кубок после сенсационной домашней победы над знаменитым «Реалом». Львиная заслуга в том разгроме «Мадрида» - у Джорджа, на счету которого сразу три мяча.

Однако уже на второй минуте ответного поединка «Реал» вышел вперед, и 120-тысячный «Бернабеу» заревел в предвкушении реванша. Но второго мяча пришлось ждать долго. Лишь в дебюте второго тайма «сливочные» забили еще один мяч. А затем еще один. Казалось, дело в шляпе, но герой первого матча Джордж свой гол таки забил. Англичане продержались до 83 минуты. А потом пропустили с пенальти. И вопрос о победителе решался в овертайме. А там вездесущий Сантильяна забил свой дежурный спасительный гол.

Сезон 1979/80. Кубок чемпионов, четвертьфинал

«Селтик» – «Реал» – 2:0

«Реал» – «Селтик» – 3:0

Чемпион Шотландии и одновременно один из лучших на то время коллективов Европы в родных стенах без особых шансов уложил на лопатки чемпиона Испании. Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот в середине второй половины встречи хозяева забили два безответных гола.

На «Бернабеу» гости отчаянно защищались. Но все равно пропустили гол в раздевалку: на 44 минуте. В начале второго тайма хозяева закрепили успех. И когда казалось, что дополнительного времени не избежать, «Мадрид» забил третий мяч. За пять минут до финального свистка. И автором того забитого мяча стал тот, кто чаще всего спасал «королевский клуб» в подобных случаях – Карлос Алонсо Гонсалес, он же Сантильяна.

Сезон 2015/16. Лига чемпионов, четвертьфинал

«Вольфсбург» – «Реал» – 2:0

«Реал» – «Вольфсбург» – 3:0

uefa.com

В новейшей истории «Реала» героических камбеков не так уж и много. Но они есть. В 2016-м дебютант чемпионской Лиги в домашнем поединке против завсегдатая главного континентального турнира выглядел и свежее, и убедительнее. А главное – «Вольфсбург» был заряжен на игру. В отличие от именитых гостей. Родригес и Арнольд, забив по мячу, принесли своей команде сенсационную победу. Однако пройти дальше немецкой выскочке так и не удалось.

К 17-й минуте «Реал» уже отыгрался по сумме двух встреч: дубль на счету Роналду. Он же во второй половине встречи забил и третий мяч. В своем стиле, со штрафного.

В том сезоне «Мадрид» выиграл свой одиннадцатый Кубок чемпионов.