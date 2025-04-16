Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Ирина провела время с Алексеем Гуцуляком
Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, в своем Instagram обнародовала фото с игроком сборной Украины.
Девушка провела время с вингером житомирского «Полесья» и сборной Украины Алексеем Гуцуляком.
«Девушки, что думаете?», – написала Ирина в Инстаграме.
Ранее Ирина рассказала, что берет деньги с эскорта.
Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хоть и иногда «расходилась». Сама же Ирина запомнилась в украинском футболе странными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.
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