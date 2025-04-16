Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Другие новости
16 апреля 2025, 22:50 |
2852
3

Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины

Ирина провела время с Алексеем Гуцуляком

16 апреля 2025, 22:50 |
2852
3
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Instagram. Ирина Морозюк и Николай Морозюк

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, в своем Instagram обнародовала фото с игроком сборной Украины.

Девушка провела время с вингером житомирского «Полесья» и сборной Украины Алексеем Гуцуляком.

«Девушки, что думаете?», – написала Ирина в Инстаграме.

Ранее Ирина рассказала, что берет деньги с эскорта.

Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хоть и иногда «расходилась». Сама же Ирина запомнилась в украинском футболе странными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.

По теме:
ФОТО. Поросёнок в подарок: клуб Холанда удивляет оригинальностью
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Шахтера в доигрывании матча
Игрок Кривбасса забил 10 голов. Список лучших бомбардиров сезона УПЛ
Алексей Гуцуляк Ирина Морозюк lifestyle Полесье Житомир
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Бокс | 16 апреля 2025, 03:29 3
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»

Ричард Торрес высказался о долгожданном реванше

Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Футбол | 16 апреля 2025, 17:22 13
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов

16 апреля команды доиграли матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16.04.2025, 09:08
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Футбол | 16.04.2025, 23:12
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
Что делать Ротаню? В Полтаве против Ворсклы Александрия сыграет без лидеров
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16.04.2025, 07:32
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kubok-69
Скільки вона заплатила Гуцуляку?
Ответить
+1
Saar
пздц у неї рожа
Ответить
+1
Alehandro
шо це у неї на місці, де у нормальної людини рот?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 4
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем