Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины

Ирина Морозюк, бывшая жена экс-капитана киевского «Динамо» Николая Морозюка, в своем Instagram обнародовала фото с игроком сборной Украины.

Девушка провела время с вингером житомирского «Полесья» и сборной Украины Алексеем Гуцуляком.

«Девушки, что думаете?», – написала Ирина в Инстаграме.

Ранее Ирина рассказала, что берет деньги с эскорта.

Напомним, в феврале 2024 года Николай Морозюк лично сообщил о разводе с Ириной. Пара была вместе на протяжении многих лет, хоть и иногда «расходилась». Сама же Ирина запомнилась в украинском футболе странными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.