Доигрывание матча. Кривбасс и Шахтер определились со стартовыми составами
Второй тайм поединка 5-го тура чемпионата Украины состоится 16 апреля в 14:45
16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.
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Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.
«Шахтер» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Кривбасс» разместился на шестой позиции, в активе клуба – 35 очков.
Стартовые составы на матч Кривбасс – Шахтер:
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