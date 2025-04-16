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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 12:53 | Обновлено 16 апреля 2025, 14:31
1732
5

Доигрывание матча. Кривбасс и Шахтер определились со стартовыми составами

Второй тайм поединка 5-го тура чемпионата Украины состоится 16 апреля в 14:45

16 апреля 2025, 12:53 | Обновлено 16 апреля 2025, 14:31
1732
5
Доигрывание матча. Кривбасс и Шахтер определились со стартовыми составами
Instagram. ФК Кривбасс

16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:45 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

«Шахтер» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Кривбасс» разместился на шестой позиции, в активе клуба – 35 очков.

Стартовые составы на матч Кривбасс Шахтер:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Кривбасс - Шахтер стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 5
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olex.mykhailov
Бажаю удачі Кривбасу
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+1
ivanuch
Не зрозумів, а на підставі чого можна міняти склад команд - коли гра просто до грається, А НЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗАНОВО??????????????
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0
Burevestnik
в стартовому складі шість легів, в запасі ще 7 -
потенційні 13 гравців на зміну громадянства. 
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0
serhiy
Кіна не буде ) 
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-2
Alexander Киев
Бажаю перемоги Чемпіону та самому титулованому клубу України! Вперед Шахтар
Ответить
-2
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