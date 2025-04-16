Бывшая Тимощука: «Луческу? Могли прибухнуть на ночных заездах»
Навроцкая – об отношениях Анатолия и Мирча Луческу
Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала об отношениях бывшего с известным тренером Мирчей Луческу.
«Луческу? С ним у Тимощука был тяжелый период. В том плане, что он понабирал всяких бразильцев. Иногда даже кого-то по ошибке привозили. Должны были купить какого-то условного бразильского Николая, а им продали другого Николая с таким же именем.
Бразильцы могли на тренировках выражать недовольство и возмущение. Разговаривали с Луческу на повышенных тонах, могли послать, он с ними не справлялся. Бразильцы шумели постоянно, могли прибухнуть на ночных заездах. Тренеры почему-то закрывали на это глаза», – сказала Навроцкая.
Ранее Надежда Навроцкая назвала зарплату Анатолия Тимощука в «Шахтере» и «зените».
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