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  4. Бывшая Тимощука: «Луческу? Могли прибухнуть на ночных заездах»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 20:25 |
390
0

Бывшая Тимощука: «Луческу? Могли прибухнуть на ночных заездах»

Навроцкая – об отношениях Анатолия и Мирча Луческу

16 апреля 2025, 20:25 |
390
0
Бывшая Тимощука: «Луческу? Могли прибухнуть на ночных заездах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук и Мирча Луческу

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала об отношениях бывшего с известным тренером Мирчей Луческу.

«Луческу? С ним у Тимощука был тяжелый период. В том плане, что он понабирал всяких бразильцев. Иногда даже кого-то по ошибке привозили. Должны были купить какого-то условного бразильского Николая, а им продали другого Николая с таким же именем.

Бразильцы могли на тренировках выражать недовольство и возмущение. Разговаривали с Луческу на повышенных тонах, могли послать, он с ними не справлялся. Бразильцы шумели постоянно, могли прибухнуть на ночных заездах. Тренеры почему-то закрывали на это глаза», – сказала Навроцкая.

Ранее Надежда Навроцкая назвала зарплату Анатолия Тимощука в «Шахтере» и «зените».

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Анатолий Тимощук Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Надежда Навроцкая чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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