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ITF
16 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:33
204
1

Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 во Франции

Украинка уверенно переиграла в двух сетах Лизу Цаар

16 апреля 2025, 12:59 | Обновлено 16 апреля 2025, 13:33
204
1
Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 во Франции
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах Лизу Цаар (WTA 510) из Швеции. Дарья в каждом сете сделала по три брейка, а за весь матч отдала лишь две свои подачи. Матч продолжался 1 час и 5 минут. Теннисистки впервые встретились между собой в очном поединке.

ITF W75 Кальви (Франция). Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Лиза Цаар (Швеция) – 6:3, 6:2

На стадии 1/8 финала Дарья Снигур встретится с Амарни Бэнкс (WTA 326) из Великобритании. Спортсменки в прошлом году играли на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери. Тогда украинка переиграла британскую теннисистку – 6:4, 7:5.

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ITF Кальви Дарья Снигур
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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