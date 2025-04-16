Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах Лизу Цаар (WTA 510) из Швеции. Дарья в каждом сете сделала по три брейка, а за весь матч отдала лишь две свои подачи. Матч продолжался 1 час и 5 минут. Теннисистки впервые встретились между собой в очном поединке.

ITF W75 Кальви (Франция). Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Лиза Цаар (Швеция) – 6:3, 6:2

На стадии 1/8 финала Дарья Снигур встретится с Амарни Бэнкс (WTA 326) из Великобритании. Спортсменки в прошлом году играли на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери. Тогда украинка переиграла британскую теннисистку – 6:4, 7:5.