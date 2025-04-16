Бывшая первая ракетка объяснил, почему нет турнира Мастерс 1000 на траве

Бывшая первая ракетка ATP и победитель Открытого чемпионата США 2003 года Энди Роддик объяснил, почему нет турнира Мастерс 1000 на травяных кортах.

Известный американский теннисист, активная карьера которого пришлась на 2000-2012 года, на подкасте «Подача с Энди Роддиком» поделился своим мнением. Приведя в пример Уимблдон и объяснив, почему турниры на траве проводить так сложно, Роддик рассказал некоторые детали.

«Люди постоянно спрашивают, почему у нас нет турниров серии Мастерс 1000 на траве. Дело в том, что существует ограниченное количество площадок.

Уимблдон – одна из немногих, которые могут предоставить тренировочные корты, раздевалки, парковку и гостеприимство. Не так много травяных арен, способных соответствовать этим требованиям, необходимым для проведения турнира категории Мастерс.

Что касается меня – да, я всегда этого хотел. Так и должно быть. Но корты в конце Уимблдона изношены до предела, они буквально уничтожаются, на них запрещено тренироваться даже, если ты сеяный игрок.

Роджер Федерер, когда он шел за своей шестой победой, мог тренироваться ровно 45 минут в день на внешних кортах Уимблдона. Просто ты не получаешь возможности тренироваться на центральных аренах, как на других турнирах Большого шлема. Это просто невозможно на траве», – подвел итог Энди Роддик.

Крупнейшие турниры ATP-Тура на травяных покрытиях

В сезоне 2025 года на траве пройдет всего семь таких турниров: 1 турнир Большого шлема (Уимблдон), 2 турнира категории ATP 500 и 4 турнира ATP 250.

9 июня – Штутгарт (Германия) – ATP 250 – победитель-2024: Джек Дрейпер

9 июня – Хертогенбос (Нидерланды) – ATP 250 – победитель-2024: Алекс де Минаур

16 июня – Галле (Германия) – ATP 500 – победитель-2024: Янник Синнер

16 июня – Лондон (Великобритания) – ATP 500 – победитель-2024: Томми Пол

23 июня – Мальорка (Испания) – ATP 250 – победитель-2024: Алехандро Табило

23 июня – Истборн (Великобритания) – ATP 250 – победитель-2024: Тейлор Фритц

30 июня – Уимблдон (Великобритания) – Grand Slam – победитель-2024: Карлос Алькарас