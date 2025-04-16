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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 12:48
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Названы лучший игрок и тренер 24-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – ​​полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес и коуч «Вереса» Олег Шандрук

16 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 16 апреля 2025, 12:48
229
0
Названы лучший игрок и тренер 24-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 24-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 24-го тура получил полузащитник «Шахтера» Марлон, который отметился двумя голами в воротах ЛНЗ (первым и третьим) в матче, который его команда выиграла – 4:1.

Лучшим тренером 24-го тура группа из 36-ти экспертов признала Олега Шандрука («Верес»), подопечные которого на выезде победили «Зарю» (2:1), после чего поднялись на 7-ю строчку в турнирной таблице.

В топ-5 игроков вошли защитник Владислав Бабогло («Карпаты»), Владислав Ванат («Динамо»), Алексей Паламарчук («Ингулец») и Артем Бондаренко («Шахтер»). В тройке лучших тренеров оказались Александр Шовковский («Динамо»), Руслан Костышин («Колос»).

В общем эксперты вспоминали 27 футболистов и 8 тренеров на звание героев 24-го тура, а также 68 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ

Вратарь: Руслан Нещерет («Динамо»)

Защитники: Владислав Дубинчак («Динамо»), Никита Бурда («Колос»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Андрей Понедельник («Кривбасс»)

Полузащитники: Владислав Великан («Колос»), Борис Крушинский («Полесье»), Марлон («Шахтер»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Луан Кампос («Верес»)

Нападающий: Владислав Ванат («Динамо»)

Главный тренер: Олег Шандрук («Верес»)

Запас: Алексей Паламарчук («Ингулец»), Чижиоке Аниагбосо («Черноморец»), Кирилл Фесюн («Шахтер»), Никита Кравченко («Александрия»), Александр Караваев («Динамо»), Тарас Михавко («Динамо»), Игорь Харатин («Верес»), Дмитрий Мишнев («Александрия»), Дмитрий Клец («Верес»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Константин Бычек («Оболонь»), Бабукар Фал («Рух»).

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Источник: Шахтер не собирается подписывать форварда сборной Украины
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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