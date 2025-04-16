Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Кривбассом» 6-й раз подряд (мячи 13-3), а в гостях – 7-й (мячи 13-1).

Бело-синие забивают бело-красно-черным 27 игр кряду, а в гостях – 13.

Динамовцы одерживают 3-ю победу подряд, как в общем (мячи 6-0), так и на чужих полях (мячи 6-1).

Общая беспроигрышная серия подопечных Александра Шовковского достигает 26 матчей (+20=6), а гостевая – 12 (+9=3).

Киевляне продлевают свою сухую серию до 351-й минуты.

Николай Шапаренко проводит 200-й поединок за «Динамо» (ЧУ – 132, КУ – 11, СК – 3, ЕК – 54), а Владимир Бражко – 100-й в карьере (ЧУ – 74, КУ – 3, ЕК – 14, СУ – 9).

Андрей Ярмоленко 7-й раз поражает ворота «Кривбасса», а Владислав Ванат – 4-й.

Андрей Ярмоленко становится первым игроком, забившим 200 мячей в рядах украинских команд за годы независимости (ЧУ – 112, КУ – 19, ЕК – 23, СУ – 46).

Андрей Ярмоленко забивает рекордный 50-й победный гол в чемпионатах Украины.

Андрей Ярмоленко забивает 58-й мяч на чужих полях и, обойдя Максима Шацких, выходит на первую строчку списка лучших гостевых бомбардиров УПЛ.

Владислав Ванат, ставший автором 50-го гола киевлян в этом сезоне, забивает 50-й мяч в карьере (ЧУ– 43, КУ – 1, ЕК – 4, СУ – 2), в том числе 45-й – за «Динамо» (ЧУ – 40, КУ – 1, ЕК – 4),

Безвыигрышная серия «Кривбасса» в поединках с «Динамо» достигает 14 игр (=1-13).

Криворожцы не могут пробить защиту киевлян в родных стенах 566 минут подряд.

200-й матч в карьере проводит Максим Задерака (ЧУ – 187, КУ – 10, ЕК – 3).

«Шахтер» наносит разгром ЛНЗ во всех четырех встречах в УПЛ (мячи 15-2).

Горняки одерживают 40-ю победу под руководством Марино Пушича (ЧУ – 31, КУ – 5, ЕК – 4), в том числе 15-ю с крупным счетом (ЧУ – 13, КУ – 2), а также достигают под началом боснийского тренера 100-очкового рубежа в чемпионатах Украины.

Оранжево-черные празднуют 3-ю викторию подряд (мячи 9-1), а ЛНЗ терпит 3-е поражение кряду (мячи 1-6).

50-й матч за «Шахтер» проводит Эгиналду (ЧУ – 35, КУ – 3, ЕК – 12).

Марлон Гомес, сделавший 2-й дубль дончан в поединках с черкасщанами, становится автором 20-го дуплета нынешнего сезона.

Хайдин Салиху прерывает сухую серию горняков - на 388-й минуте и безголевую «сиреневых» – на 288-й.

Команды Романа Григорчука уступают коллективу Марино Пушича во всех трех матчах (мячи 2-11).

«Александрия» и «Рух» устанавливают новый рекорд чемпионатов Украины, 7-й раз подряд подписав мировую между собой.

Желто-черные прерывают три свои рекордные серии: домашние проигрышную – из 4-х матчей и безголевую – на 355-й минуте, а также общую безничейную – из 8 игр (+3-5). Последний раз подопечные Виталия Пономарева делили очки с соперниками 4 декабря 2024 года – 1:1 дома с «Полесьем».

22-летний нападающий из Гамбии Бабукар Фааль становится игроком 20-й страны Черного континента, чьи представители забивали в украинских чемпионатах.

ФК Рух

50-й мяч в УПЛ пропускает Дмитрий Ледвий.

«Александрия» по-прежнему не может отпраздновать премьерную викторию в поединках с «Рухом» - 8 ничьих и 1 поражение.

На 425-й минуте завершается сухая серия черно-желто-зеленых.

«Полесье» побеждает «Ворсклу» во всех четырех встречах в УПЛ (мячи 8-1).

Полтавчане зарабатывают третью «баранку» кряду (мячи 1-5).

Бело-зеленые повторяют личный антирекорд 27-летней давности, продлив домашнюю безвыигрышную серию до 7 матчей (=2-5).

80-е поражение на тренерском посту в чемпионатах Украины терпит Юрий Максимов, 10-е – Младен Бартулович.

«Заря» повторяет личный рекорд 14-летней давности, продлив безничейную домашнюю серию до 13 игр (+6-7).

Луганчане забивают «Вересу» 12 встреч подряд.

100-й матч в карьере проводит Владислав Супряга (ЧУ – 70, КУ – 9, СК – 2, ЕК – 19).

Черно-бело-красные пропускают 950-й мяч в УПЛ, а Александр Сапутин – 50-й.

Игорь Харатин на 290-й минуте прерывает безголевую гостевую серию красно-черных.

«Карпаты» одерживают 10-ю победу в элитном дивизионе.

Владислав Бабогло становится автором 1500-го дубля в истории украинских чемпионатов.

Вратари «Ингульца» выигрывают 10-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ.

Алексей Паламарчук устанавливает рекорд по числу парированных пенальти за сезон – 6.

«Колос», впервые два раза подряд обыгравший хозяев (мячи 5-0), становится автором 60-й победы гостей в этом сезоне.

Руслан Костышин празднует 25-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Алексей Сидоров забивает 150-й мяч ковалевцев в УПЛ.

«Левый берег» терпит 3-е поражение подряд (мячи 0-5).

«Аисты» обходятся без голов 301 минуту кряду.

«Оболонь» становится автором 80-й победы хозяев в этом сезоне.

«Черноморец» терпит 10-е поражение на чужих полях в нынешнем чемпионате, в том числе 4-е кряду (мячи 1-9).

Безничейная серия одесситов достигает 13 матчей (+2-11).

«Моряки» пропускают 600-й мяч на выезде и повторяют антирекорд УПЛ, принадлежащий «Карпатам».

Сине-черные обновляют личный «рекорд», пропуская в гостях 27 игр кряду.

«Черноморец», который провел 10-й матч в сезоне-2024/25 без забитых мячей, продлевает свою безголевую серию на чужих полях до 303-х минут.

20-летний голкипер «моряков» Чиджиоке Аниагбосо становится автором первого «самострела» нигерийских легионеров в украинских чемпионатах, 20-го автогола «моряков» в УПЛ, а также 8-го - вратарей.

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Назар Балаба («Верес»), Владимир Мулык («Кривбасс») и Фернан Фаэррон («Ворскла»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Кирилл Фесюн («Шахтер»).

10-й мяч в УПЛ забивает Игорь Харатин, 5-й – Луан, Борис Крушинский и Марлон Гомес (первый в ворота ЛНЗ), 1-й – Кристиан Свистун (в 3-й игре), Бабукар Фааль (в 5-й) и Томер Йосефи (в 6-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Владислав Бабогло («Карпаты») и Алексей Сидоров («Колос»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делают Марлон Гомес (в 28-м матче) и Владислав Бабогло (в 125-м).

Впервые не реализовывает пенальти Брунинью, ранее трижды поражавший ворота соперников с 11-метровой отметки.

7-ю пенальтийскую дуэль из 12 выигрывает Алексей Паламарчук, в том числе 6-ю подряд, устанавливая новый рекорд украинских чемпионатов.

ФК Карпаты

3-ю красную карточку в УПЛ получает Денис Попов, 1-ю – Максим Василец (в 5-й игре) и Антон Салабай (в 38-й).

60-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывает для своей команды Матей Матич («Полесье»), 50-й – Филипп Будковский («Заря») и Ярослав Кисиль («Черноморец»).

50-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Полтавы Андрей Коваленко.

Впервые удаляет игрока хозяев киевлянин Клим Заброда (в 18-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ