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16 апреля 2025, 11:55 |
488
2

Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы

Украинская ассоциация футбола запускает новый проект «Начни игру»

16 апреля 2025, 11:55 |
488
2
Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила состав экспертов, которые войдут в специальную комиссию программы региональных проектов.

Целью программы «Начни игру» является содействие развитию футбола в Украине, особенно в регионах, где условия для этого ограничены. Она способствует развитию инфраструктуры футбольных клубов, повышению уровня тренировочного процесса и социализации через футбол.

В частности, программа поддерживает проекты, направленные на привлечение молодых талантов, развитие инклюзивных инициатив, восстановление после войны, а также создание равных возможностей для регионов с ограниченными ресурсами.

Региональные ассоциации, футбольные клубы и академии, федерации могут подать заявку на участие в этой программе. Экспертная комиссия выберет победителей, которые получат от 50 до 500 тысяч гривен на развитие.

В список экспертов вошли:

  • Сергей Ребров – вице-президент УАФ, главный тренер национальной сборной Украины по футболу;
  • Руслан Ротань – главный тренер ФК «Александрия»;
  • Фоззи – солист группы ТНМК, писатель, автор официального трека национальной сборной Украины по футболу «Вместе сильнее»;
  • Екатерина Машевская – президент ВБЭТ Фаундейшн;
  • Денис Бойко – экс-игрок национальной сборной Украины по футболу, футбольный эксперт;
  • Александра Кучеренко – спортивная журналистка и ведущая MEGOGO;
  • Анастасия Клипаченко – мастер спорта международного класса, вице-чемпионка Европы и чемпионка мира по пляжному футболу.
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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Сергей Ребров Руслан Ротань Денис Бойко Анастасия Клипаченко Фоззи
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Diesel
скрізь одні  і тіж рожі
такий і розвиток футбола у нас
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+1
cooperchack
А вбэт тут причём? Сраные автоматы и их кореш Ребров за е бал их вылаживать в своей инсте.
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0
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