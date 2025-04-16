Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила состав экспертов, которые войдут в специальную комиссию программы региональных проектов.

Целью программы «Начни игру» является содействие развитию футбола в Украине, особенно в регионах, где условия для этого ограничены. Она способствует развитию инфраструктуры футбольных клубов, повышению уровня тренировочного процесса и социализации через футбол.

В частности, программа поддерживает проекты, направленные на привлечение молодых талантов, развитие инклюзивных инициатив, восстановление после войны, а также создание равных возможностей для регионов с ограниченными ресурсами.

Региональные ассоциации, футбольные клубы и академии, федерации могут подать заявку на участие в этой программе. Экспертная комиссия выберет победителей, которые получат от 50 до 500 тысяч гривен на развитие.

В список экспертов вошли: