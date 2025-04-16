Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы
Украинская ассоциация футбола запускает новый проект «Начни игру»
Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила состав экспертов, которые войдут в специальную комиссию программы региональных проектов.
Целью программы «Начни игру» является содействие развитию футбола в Украине, особенно в регионах, где условия для этого ограничены. Она способствует развитию инфраструктуры футбольных клубов, повышению уровня тренировочного процесса и социализации через футбол.
В частности, программа поддерживает проекты, направленные на привлечение молодых талантов, развитие инклюзивных инициатив, восстановление после войны, а также создание равных возможностей для регионов с ограниченными ресурсами.
Региональные ассоциации, футбольные клубы и академии, федерации могут подать заявку на участие в этой программе. Экспертная комиссия выберет победителей, которые получат от 50 до 500 тысяч гривен на развитие.
В список экспертов вошли:
- Сергей Ребров – вице-президент УАФ, главный тренер национальной сборной Украины по футболу;
- Руслан Ротань – главный тренер ФК «Александрия»;
- Фоззи – солист группы ТНМК, писатель, автор официального трека национальной сборной Украины по футболу «Вместе сильнее»;
- Екатерина Машевская – президент ВБЭТ Фаундейшн;
- Денис Бойко – экс-игрок национальной сборной Украины по футболу, футбольный эксперт;
- Александра Кучеренко – спортивная журналистка и ведущая MEGOGO;
- Анастасия Клипаченко – мастер спорта международного класса, вице-чемпионка Европы и чемпионка мира по пляжному футболу.
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