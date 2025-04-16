«20 таких случаев». Беллингем прокомментировал драку с игроком Реала

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В первом противостоянии английский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Накануне стало известно, что два футболиста «Реала» подрались на тренировке. На пресс-конференции Джуд Беллингем подтвердил конфликт с Антонио Рюдигером:

«Это футбол и это нормально. Такое бывает. Эмоции накаляются. Во время некоторых моментов вы можете повысить голос. Нужно понимать, что СМИ освещают негативные эпизоды, а не позитивные. На один конфликт приходится 20 таких случаев, когда все хорошо. Нужно уважать друг друга и быть честным», – рассказал Беллингем.

Поединок «Реал» – «Арсенал» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.