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  4. «Вы знаете, что покупаете бандеровца?» Бывшая Тимощука – о переходе в зенит
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 14:50 |
1224
2

«Вы знаете, что покупаете бандеровца?» Бывшая Тимощука – о переходе в зенит

Надежда Навроцкая рассказала, как проходили переговоры по трансферу в питерский клуб

16 апреля 2025, 14:50 |
1224
2
«Вы знаете, что покупаете бандеровца?» Бывшая Тимощука – о переходе в зенит
УАФ. Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала, как проходили переговоры по его трансферу из донецкого «Шахтера» в питерский «зенит».

– Только «зенит» был готов заплатить 20 миллионов?

– Да. Как я понимаю, Ахметов уже пообещал «зениту» его продать и не мог отказать.

– Как происходил его переход?

– Я с утра до вечера сидела и перечитывала контракт с «зенитом», проверяла каждое слово, глаза были красные. В одном пункте увидела, что Тимощуку запрещается выступать в других турнирах, даже в качестве амбассадора, кроме тех, где играет «зенит». Я сразу сказала: «Стоп! Переписываем этот пункт. В Луцке отец Толика организовывает детский турнир имени Тимощука. И он что, не сможет туда приехать? Нам это не подходит».

Тут юрист «зенита» меня ошарашил: «Если там не будут играть «бандеровцы», то можно и переписать». У меня аж глаза на лоб вылезли: «Какие «бандеровцы»? Там же дети играют». Он в ответ только улыбнулся. Я тогда хорошо так завелась, говорю: «А вы знаете, что покупаете «бандеровца», потому что Тимощук с Запада Украины? Хватит! Не подписываем контракт». Мы втроем встаем, я, Толик, помощник Виталик Юрченко, и идем на выход. Поехали в ресторан пообедать. В тот вечер должен был прилететь Фурсенко для финального согласования с Ахметовым.

Юрист «зенита» начал нам звонить и умолять, чтобы мы вернулись. В итоге мы договорились и я еще выбила для Толика лучший контракт, можно сказать, благодаря Бандере.

– Тимощук был доволен, что удалось уйти из «Шахтера» в «зенит»?

– Не то, что доволен... Из «Шахтера» в «зенит» на самом деле никто не хотел особо идти. Толик хотел где-то в европейском клубе поиграть. Просто так получилось, что продали в «зенит», а оттуда уже можно было уйти в другой клуб. Опять же, не потому, что в «Шахтере» плохо, а для развития. Футбольная карьера достаточно короткая. Представьте на секунду, что вы должны всю жизнь провести только в одном клубе. Из «зенита» было легче вырваться.

Ранее Надежда Навроцкая рассказала о зарплате Анатолия Тимощука в «зените».

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Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 2
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Gargantua81
смеялся до слез
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+1
olex.mykhailov
Кому потрібні ці історії? Чи після війни скажуть що толік-штірліцом був і працював заради України? Зрадник-він і запроданець і крапка
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-1
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