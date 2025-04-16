Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Боксеры в интернате киевского «Динамо» что-то знали еще много лет назад...
Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала, почему полузащитник никогда не перешел бы в киевское «Динамо»:
«Не знаю, было ли у него перед переходом в «Шахтер» предложение от «Динамо», но Толик туда точно не перешел бы. У него есть детская травма. В детстве он был в интернате «Динамо». Вместе с футболистами там жили боксеры, которые над ним издевались, били и забирали еду. Короче, издевались над ним. Из-за этого у него осталась обида на «Динамо».
Ранее Надежда Навроцкая назвала зарплату Анатолия Тимощука в «Шахтере» и «зените».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рональд Араухо потерял доверие партнеров после поражения от «Боруссии»
Президент королевского клуба верит, что Тибо Куртуа станет героем матча с «Арсеналом»
Маячня якась