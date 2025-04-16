Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала, почему полузащитник никогда не перешел бы в киевское «Динамо»:

«Не знаю, было ли у него перед переходом в «Шахтер» предложение от «Динамо», но Толик туда точно не перешел бы. У него есть детская травма. В детстве он был в интернате «Динамо». Вместе с футболистами там жили боксеры, которые над ним издевались, били и забирали еду. Короче, издевались над ним. Из-за этого у него осталась обида на «Динамо».

Ранее Надежда Навроцкая назвала зарплату Анатолия Тимощука в «Шахтере» и «зените».