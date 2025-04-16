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  4. Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 12:01 |
1926
9

Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»

Боксеры в интернате киевского «Динамо» что-то знали еще много лет назад...

16 апреля 2025, 12:01 |
1926
9
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
УАФ. Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала, почему полузащитник никогда не перешел бы в киевское «Динамо»:

«Не знаю, было ли у него перед переходом в «Шахтер» предложение от «Динамо», но Толик туда точно не перешел бы. У него есть детская травма. В детстве он был в интернате «Динамо». Вместе с футболистами там жили боксеры, которые над ним издевались, били и забирали еду. Короче, издевались над ним. Из-за этого у него осталась обида на «Динамо».

Ранее Надежда Навроцкая назвала зарплату Анатолия Тимощука в «Шахтере» и «зените».

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Анатолий Тимощук Надежда Навроцкая Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 9
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Fitness.sports
Ай да проказники братья Кличко, ну и ладушки 
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+4
easterly
Казліну вже тоді було видно
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+3
MaximusOne
Надь, вже до всіх дошло шо ти на нього дуже обіжина, бо він тебе лишив, заспокійся, ми вже всі це зрозуміли.
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0
🔱Avtoigor🔱
Коли це ДЮФШ стала інтернатом?!
Маячня якась
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-1
Деревянный пердунчик
Пум очка готовь свою поп очку👉👌
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-5
Деревянный пердунчик
Найти и поиметь в поп очки всех боксеров интерната динамики👉👌
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-6
Деревянный пердунчик
Вот видите это динамка виновата что обижали маленького Тиму взродив в нем непринятие родины, повлекшее предательство
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-6
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