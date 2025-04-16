Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывшая Тимощука: «Он любил показать, что не такой как Милевский. Но...»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 13:29 |
1635
4

Бывшая Тимощука: «Он любил показать, что не такой как Милевский. Но...»

Надежда Навроцкая рассказала об изменах бывшего мужа

16 апреля 2025, 13:29 |
1635
4
Бывшая Тимощука: «Он любил показать, что не такой как Милевский. Но...»
Артем Милевский

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста и предателя Украины Анатолия Тимощука, рассказала об изменах и стиле жизни своего бывшего мужа.

– Артем Милевский рассказывал историю, как Рибери на Евро-2012 через Тимощука заказывал у Артема проституток. Было такое?

– Что-то такое было. Помню, что Толик рассказывал, как ему кто-то звонил, и он через кого-то заказывал кому-то девушек. Но я тогда не знала, что это был Рибери. В подробности не влезала.

– А сам Тимощук мог погулять «налево» в то время?

– Он любитель показать, что является лучшим за всех. Типа – смотрите, я не такой, как Милевский – не пью, не гуляю и люблю свою жену. На людях Тимощук должен был быть лучше условного Милевского. Но он делал хитро, как я потом узнала. На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским, а ночью тихонько к ней проскальзывал. Зато публично незапятнанный, весь чистенький.

По теме:
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
«Как обычно». Милевский прокомментировал ситуацию с задержанием Алиева
Надежда Навроцкая Артем Милевский Анатолий Тимощук Франк Рибери lifestyle
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзал | 15 апреля 2025, 20:34 8
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026

Команда Александра Косенко одержала шесть побед в отборочном турнире

Суркис определился с судьбой ветерана Динамо. Он может оказаться в Шахтере
Футбол | 15 апреля 2025, 19:57 15
Суркис определился с судьбой ветерана Динамо. Он может оказаться в Шахтере
Суркис определился с судьбой ветерана Динамо. Он может оказаться в Шахтере

Александр Караваев, вроде бы, продлит контракт с «Динамо»

Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги
Футбол | 16.04.2025, 13:50
Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги
Матч Кривбасс – Шахтер начнется позже из-за воздушной тревоги
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Футбол | 15.04.2025, 15:51
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Хоккей | 16.04.2025, 09:45
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Оккупанты разрушили Фаворит-Арену в Херсоне. ВИДЕО
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А він не такий, як Мілевський - той алкаш, а тимощук їбучий зрадник!
Ответить
+4
Gargantua81
у Мили на лице: а что, так можно было?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
olex.mykhailov
Судячи по фотці до статті , то Мілевський і був тією Повією
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 9
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
14.04.2025, 08:19
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем