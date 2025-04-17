Дуэт мирового уровня. Флик мечтает подписать звезду в пару к Ямалю
Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне»
Каталонская «Барселона» продолжает интересоваться немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Джамалом Мусиала, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, подписание 22-летнего футболиста является давней мечтой главного тренера команды Ханси Флика. По его мнению, немец составит идеальный дуэт вместе с другим талантливым футболистом Ламином Ямалем.
В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с Родриго Бентанкуром.
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