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  4. Дуэт мирового уровня. Флик мечтает подписать звезду в пару к Ямалю
Испания
17 апреля 2025, 12:58 |
368
1

Дуэт мирового уровня. Флик мечтает подписать звезду в пару к Ямалю

Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне»

17 апреля 2025, 12:58 |
368
1
Дуэт мирового уровня. Флик мечтает подписать звезду в пару к Ямалю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Каталонская «Барселона» продолжает интересоваться немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Джамалом Мусиала, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписание 22-летнего футболиста является давней мечтой главного тренера команды Ханси Флика. По его мнению, немец составит идеальный дуэт вместе с другим талантливым футболистом Ламином Ямалем.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с Родриго Бентанкуром.

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Барселона трансферы Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Джамал Мусиала Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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