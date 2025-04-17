Дуэт мирового уровня. Флик мечтает подписать звезду в пару к Ямалю

Каталонская «Барселона» продолжает интересоваться немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Джамалом Мусиала, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписание 22-летнего футболиста является давней мечтой главного тренера команды Ханси Флика. По его мнению, немец составит идеальный дуэт вместе с другим талантливым футболистом Ламином Ямалем.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с Родриго Бентанкуром.