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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 10:36 | Обновлено 16 апреля 2025, 11:06
356
0

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Унаи Эмери после матча Астон Вилла – ПСЖ

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16 апреля 2025, 10:36 | Обновлено 16 апреля 2025, 11:06
356
0
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Унаи Эмери после матча Астон Вилла – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

Вечером, 15 апреля, «Астон Вилла» оформила победу над ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2 и продолжила свою феноменальную домашнюю серию.

«Астон Вилла» не проиграла ни одного домашнего матча в Лиге чемпионов-2024/25 (5 побед и 1 ничья).

Домашняя беспроигрышная серия «Астон Виллы» во всех турнирах, которая началась еще в октябре 2024 года, составляет уже 18 матчей (12 побед и 6 ничьих). В свою очередь «львы» имеют домашнюю победную серию во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей.

Вашему вниманию послематчевые комментарии Луиса Энрике и Унаи Эмери.

ВИДЕО. Реакция Унаи Эмери и Луиса Энрике после матча Астон Вилла – ПСЖ

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Астон Вилла пресс-конференция Унаи Эмери ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Луис Энрике видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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