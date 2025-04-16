Унаи ЭМЕРИ: «Я очень горжусь всем, что мы сделали»

Главный тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери прокомментировал результат противостояния против «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов - 4:5 (1:3, 3:2):

«Я очень горжусь всем, что мы сделали. Выйти на такой уровень – это лучший шаг вперед, чтобы достичь того уровня, на котором я хочу быть с «Астон Виллой». Мы хорошо соревновались в первом матче, но этого было недостаточно. Сегодня мы были еще лучше и близки к тому, чтобы сделать камбэк. Последний шаг вперед все еще отсутствует, и это единственный аспект, над которым я хочу работать для нашего процесса.

Ощущения от наших сторонников здесь были фантастическими. Толпа была фантастической, они наслаждались и передавали энергию. Даже при счете 0:2 мы не теряли этого ощущения. Но есть еще кое-что, над чем стоит поработать».