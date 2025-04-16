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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 09:57 |
398
1

Унаи ЭМЕРИ: «Я очень горжусь всем, что мы сделали»

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал результат противостояния с «ПСЖ»

16 апреля 2025, 09:57 |
398
1
Унаи ЭМЕРИ: «Я очень горжусь всем, что мы сделали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери прокомментировал результат противостояния против «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов - 4:5 (1:3, 3:2):

«Я очень горжусь всем, что мы сделали. Выйти на такой уровень – это лучший шаг вперед, чтобы достичь того уровня, на котором я хочу быть с «Астон Виллой». Мы хорошо соревновались в первом матче, но этого было недостаточно. Сегодня мы были еще лучше и близки к тому, чтобы сделать камбэк. Последний шаг вперед все еще отсутствует, и это единственный аспект, над которым я хочу работать для нашего процесса.

Ощущения от наших сторонников здесь были фантастическими. Толпа была фантастической, они наслаждались и передавали энергию. Даже при счете 0:2 мы не теряли этого ощущения. Но есть еще кое-что, над чем стоит поработать».

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ Унаи Эмери пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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ivankondrat96
Гравці Астон Вілли заслуговують на повагу. Після 0:2 не склали руки і майже досягли бажаного
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