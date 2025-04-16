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WTA
16 апреля 2025, 09:13 |
253
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Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 16 апреля

В Руане сыграет Элина Свитолина, а в Штутгарте – Даяна Ястремская и Надежда Киченок

16 апреля 2025, 09:13 |
253
0
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 16 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 апреля на грунтовых турнирах WTA 250 в Руане и WTA 500 в Штутгарте продолжатся матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.

В среду во Франции выступления в одиночке начнет Элина Свитолина, а в Германии в паре сыграют Надежда Киченок и Даяна Ястремская (в разных тандемах).

Правда, Ястремская (напарница – Алена Остапенко) может сняться. 15 апреля Даяна в середине второго сета против Остапенко отказалась продолжать игру из-за плохого самочувствия.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 16 апреля

WTA 250 Руан. Одиночный разряд, 1/16 финала

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 15:30)

Элина Свитолина [1] – Жиль Тайхман

WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №1. 3-й запуск (не ранее 16:30)

Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Тимеа Бабош / Луиза Стефани

WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №1. 4-й запуск (не ранее 18:00)

Надежда Киченок / Сюй Ифань – Александра Панова / Фани Штоллар

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расписание WTA Руан WTA Штутгарт Надежда Киченок Даяна Ястремская Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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