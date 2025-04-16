Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 16 апреля
В Руане сыграет Элина Свитолина, а в Штутгарте – Даяна Ястремская и Надежда Киченок
16 апреля на грунтовых турнирах WTA 250 в Руане и WTA 500 в Штутгарте продолжатся матчи как в одиночном, так и в парном разрядах.
В среду во Франции выступления в одиночке начнет Элина Свитолина, а в Германии в паре сыграют Надежда Киченок и Даяна Ястремская (в разных тандемах).
Правда, Ястремская (напарница – Алена Остапенко) может сняться. 15 апреля Даяна в середине второго сета против Остапенко отказалась продолжать игру из-за плохого самочувствия.
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 16 апреля
WTA 250 Руан. Одиночный разряд, 1/16 финала
Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 15:30)
Элина Свитолина [1] – Жиль Тайхман
WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №1. 3-й запуск (не ранее 16:30)
Даяна Ястремская / Алена Остапенко – Тимеа Бабош / Луиза Стефани
WTA 500 Штутгарт. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №1. 4-й запуск (не ранее 18:00)
Надежда Киченок / Сюй Ифань – Александра Панова / Фани Штоллар
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