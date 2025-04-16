ATP планирует запустить новый Мастерс 1000 в Саудовской Аравии

Генеральный директор ATP Массимо Кальвелли, который покинет свой пост в июне этого года, назвал возможность проведения турнира серии Мастерс 1000 в Саудовской Аравии «невероятной возможностью» и добавил, что дебют турнира, скорее всего, состоится в 2028 году.

Выступая на Форуме спортивных инвестиций в Эр-Рияде на прошлой неделе, Кальвелли сообщил, что находится в королевстве для обсуждения этого вопроса с PIF – Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который уже имеет прочные связи как с ATP, так и с WTA, включая спонсорство рейтингов обоих туров.

Многолетнее стратегическое партнерство между ATP и PIF было объявлено в феврале 2024 года. В рамках соглашения PIF стал официальным титульным партнером рейтинга ATP и спонсором ряда крупнейших турниров тура, включая соревнования в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Пекине и Финал ATP.

Женский тур последовал этому примеру через три месяца, заключив собственное соглашение с PIF, который стал первым в истории титульным спонсором рейтинга WTA. Это произошло вскоре после того, как было принято решение провести итоговый чемпионат WTA в Эр-Рияде в 2024-2026 годах.

Итальянец добавил, что на данном этапе переговоры о проведении турнира Мастерс 1000 в Саудовской Аравии проходят очень продуктивно, и тур «взволнован» этой возможностью.

«Мы глубоко вовлечены в эту возможность. Если мы и будем запускать турнир такого уровня, то , вероятнее всего, это произойдет в 2028 году. А если нам удастся дополнительно привезти сюда и женские соревнования – наших коллег из WTA – это будет идеальный вариант», – заявил Массимо Кальвелли.